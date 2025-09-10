Directv: Agenda deportiva para el miércoles 10 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 10 de septiembre
Para este miércoles 10 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 10
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Octavos de Final
|Aucas
|vs.
|Deportivo Cuenca
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|08:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Cuartos de Final
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|08:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Cuartos de Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 10
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Houston Astros
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 10
|✓
|08:30 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 17
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 10
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613