Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 10 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 10 de septiembre

Para este miércoles 10 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 10 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - Octavos de Final Aucas vs. Deportivo Cuenca DSPORTS 610 1610
miércoles 10 08:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Cuartos de Final DSPORTS 610 1610
miércoles 10 08:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Cuartos de Final DSPORTS 2 612 1612
miércoles 10 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Houston Astros vs. Toronto Blue Jays ESPN 5 625 1625
miércoles 10 08:30 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 17 ESPN 621 1621
miércoles 10 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 10 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 10 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 10 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 10 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 10 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
