Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 10 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 10 de diciembre

Para este miércoles 10 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el miércoles 10 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 10 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Villarreal vs. Copenhage ESPN 2 622 1622
miércoles 10 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Qarabag vs. Ajax ESPN 621 1621
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Real Madrid vs. Manchester City ESPN 621 1621
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Athletic de Bilbao vs. PSG ESPN 2 622 1622
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Brujas vs. Arsenal ESPN 5 625 1625
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Juventus vs. Pafos ESPN 6 626 1626
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Benfica vs. Napoli ESPN 7 627 1627
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Bayer Leverkusen vs. Newcastle ESPN 3 623 1623
miércoles 10 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6 Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt ESPN 4 NO 1624
miércoles 10 18:30 hs. FÚTBOL Primera B - Reducido: Semifinal (Vuelta) Real Pilar vs. Acassuso DSPORTS + 613 1613
miércoles 10 17:10 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos UDEC vs. Instituto DSPORTS 2 612 1612
miércoles 10 19:40 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos Aguada vs. Boca Jrs. DSPORTS 2 612 1612
miércoles 10 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Dentil Praia Clube vs. Orlando Valkyries DSPORTS 616 1616
miércoles 10 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Zhetysu VC vs. Alianza Lima DSPORTS + 613 1613
miércoles 10 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Prosecco Doc Imoco Conegliano vs. Zamalek DSPORTS + 613 1613
miércoles 10 18:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Osasco Sao Cristóvao Saúde vs. Savino del Benne Scandicci DSPORTS 616 1616
miércoles 10 19:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular New York Rangers vs. Chicago Blackhawks ESPN 3 623 1623
miércoles 10 11:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 10 14:30 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino Equipos a confirmar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 10 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 10 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 10 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 10 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 10 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 10 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 10 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
miércoles 10 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
