Directv: Agenda deportiva para el miércoles 10 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 10 de diciembre
Para este miércoles 10 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el miércoles 10 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 10
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Villarreal
|vs.
|Copenhage
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 10
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Qarabag
|vs.
|Ajax
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Real Madrid
|vs.
|Manchester City
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Athletic de Bilbao
|vs.
|PSG
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Brujas
|vs.
|Arsenal
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Juventus
|vs.
|Pafos
|ESPN 6
|626
|1626
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Benfica
|vs.
|Napoli
|ESPN 7
|627
|1627
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Bayer Leverkusen
|vs.
|Newcastle
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 6
|Borussia Dortmund
|vs.
|Bodø/Glimt
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 10
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Primera B - Reducido: Semifinal (Vuelta)
|Real Pilar
|vs.
|Acassuso
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 10
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|UDEC
|vs.
|Instituto
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 10
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|Aguada
|vs.
|Boca Jrs.
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 10
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Dentil Praia Clube
|vs.
|Orlando Valkyries
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 10
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Zhetysu VC
|vs.
|Alianza Lima
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Prosecco Doc Imoco Conegliano
|vs.
|Zamalek
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 10
|✓
|18:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Osasco Sao Cristóvao Saúde
|vs.
|Savino del Benne Scandicci
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 10
|✓
|19:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|New York Rangers
|vs.
|Chicago Blackhawks
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 10
|✓
|11:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 10
|✓
|14:30 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino
|Equipos a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 10
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 10
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610