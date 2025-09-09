Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 9 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 9 de septiembre

Para este martes 9 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 9 18:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Sudamericanas - Fecha 18 Ecuador vs. Argentina EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
martes 9 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Sudamericanas - Fecha 18 Venezuela vs. Colombia EL CANAL DE FÚTBOL PPV 656 1656
martes 9 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Sudamericanas - Fecha 18 Bolivia vs. Brasil EL CANAL DE FÚTBOL PPV 657 1657
martes 9 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Sudamericanas - Fecha 18 Chile vs. Uruguay EL CANAL DE FÚTBOL PPV 659 1659
martes 9 11:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Azerbaiyán vs. Ucrania ESPN 621 1621
martes 9 13:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 6 Serbia vs. Inglaterra ESPN 621 1621
martes 9 18:30 hs. BÁSQUET WNBA - Temporada   Regular Minnesota Lynx vs. Indiana Fever ESPN 2 622 1622
martes 9 08:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Cuartos de Final DSPORTS 610 1610
martes 9 08:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Cuartos de Final DSPORTS 2 612 1612
martes 9 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Houston Astros vs. Toronto Blue Jays ESPN 3 623 1623
martes 9 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Detroit Tigers vs. New York Yankees ESPN 7 627 1627
martes 9 08:00 hs. CICLISMO Ciclismo - F11 UCI Montain Bike Championships 2025 DSPORTS + 613 1613
martes 9 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 16 ESPN 621 1621
martes 9 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 9 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 9 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 9 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 9 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 9 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
martes 9 21:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
