Directv: Agenda deportiva para el martes 9 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 9 de septiembre
Para este martes 9 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 9
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 18
|Ecuador
|vs.
|Argentina
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|martes 9
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 18
|Venezuela
|vs.
|Colombia
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|656
|1656
|martes 9
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 18
|Bolivia
|vs.
|Brasil
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|657
|1657
|martes 9
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 18
|Chile
|vs.
|Uruguay
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|659
|1659
|martes 9
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Azerbaiyán
|vs.
|Ucrania
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 6
|Serbia
|vs.
|Inglaterra
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|18:30 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Temporada Regular
|Minnesota Lynx
|vs.
|Indiana Fever
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 9
|✓
|08:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Cuartos de Final
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|08:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Cuartos de Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 9
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Houston Astros
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 9
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Detroit Tigers
|vs.
|New York Yankees
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 9
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - F11
|UCI Montain Bike Championships 2025
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 9
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 16
|ESPN
|621
|1621
|martes 9
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 9
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 9
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612