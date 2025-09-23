Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 23 de septiembre
Para este martes 23 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 23
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Girona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 23
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Espanyol
|vs.
|Valencia
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 23
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Levante
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|martes 23
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Sevilla
|vs.
|Villarreal
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 23
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta
|Racing
|vs.
|Vélez Sarsfield
|ESPN
|621
|1621
|martes 23
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta
|Fluminense
|vs.
|Lanús
|ESPN
|621
|1621
|martes 23
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Cagliari
|vs.
|Frosinone
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 23
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Udinese
|vs.
|Palermo
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 23
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|AC Milan
|vs.
|Lecce
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|18:30 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 2
|Equipos a confirmar
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 23
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 2
|Equipos a confirmar
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 23
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Boston Red Sox
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 23
|✓
|02:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Túnez
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|07:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Serbia
|vs.
|Irán
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|03:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Mujeres - Junior Individual Time Trial
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 23
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - Junior Individual Time Trial
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 23
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 23
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 23
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 23
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610