Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 23 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 23 de septiembre

Para este martes 23 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 23 12:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Athletic de Bilbao vs. Girona DSPORTS 2 612 1612
martes 23 12:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Espanyol vs. Valencia ESPN 2 622 1622
martes 23 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Levante vs. Real Madrid ESPN 621 1621
martes 23 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Sevilla vs. Villarreal DSPORTS 2 612 1612
martes 23 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta Racing vs. Vélez Sarsfield ESPN 621 1621
martes 23 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta Fluminense vs. Lanús ESPN 621 1621
martes 23 10:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Cagliari vs. Frosinone DSPORTS 614 1614
martes 23 11:30 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Udinese vs. Palermo DSPORTS + 613 1613
martes 23 14:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 AC Milan vs. Lecce DSPORTS 610 1610
martes 23 18:30 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 2 622 1622
martes 23 20:30 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 2 622 1622
martes 23 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays ESPN 4 NO 1624
martes 23 02:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Túnez vs. República Checa DSPORTS 610 1610
martes 23 07:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Serbia vs. Irán DSPORTS 610 1610
martes 23 03:30 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Mujeres - Junior Individual Time Trial DSPORTS + 613 1613
martes 23 07:00 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - Junior Individual Time Trial DSPORTS + 613 1613
martes 23 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 23 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 23 13:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 23 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 23 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
martes 23 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 23 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 23 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 23 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 23 20:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
