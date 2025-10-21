Directv: Agenda deportiva para el martes 21 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 21 de octubre
Para este martes 21 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 21
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Semifinal - Ida
|Independiente del Valle
|vs.
|Atlético Mineiro
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Barcelona
|vs.
|Olympiacos
|ESPN
|621
|1621
|martes 21
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Kairat
|vs.
|Pafos
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Villarreal
|vs.
|Manchester City
|ESPN
|621
|1621
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Arsenal
|vs.
|Atlético de Madrid
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Copenhaguen
|vs.
|Bourssia Dortmund
|ESPN 6
|626
|1626
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Newcastle
|vs.
|Benfica
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Union Saint-Gilliose
|vs.
|Inter de Milán
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Bayer Leverkusen
|vs.
|PSG
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|PSV Eindhoven
|vs.
|Napoli
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 21
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Corea del Norte
|vs.
|Camerún
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 21
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Costa Rica
|vs.
|Brasil
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 21
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|EE. UU.
|vs.
|China
|DSPORTS
|619
|1619
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Marruecos
|vs.
|Italia
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Países Bajos
|vs.
|México
|DSPORTS
|619
|1619
|martes 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Noruega
|vs.
|Ecuador
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 21
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Nacional - Serie de Campeonato - Juego 7
|Los Angeles Dodgers
|vs.
|Milwaukee Brewers
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 21
|✓
|13:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italliana de Voleibol
|Cisterna Volley
|vs.
|Itas Trentino
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 21
|✓
|18:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Florida Panthers
|vs.
|Boston Bruins
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 21
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 21
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 21
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 21
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 21
|✓
|23:59 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610