Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el martes 21 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 21 de octubre

Para este martes 21 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 21 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Semifinal - Ida Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro DSPORTS 610 1610
martes 21 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Barcelona vs. Olympiacos ESPN 621 1621
martes 21 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Kairat vs. Pafos ESPN 2 622 1622
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Villarreal vs. Manchester City ESPN 621 1621
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Arsenal vs. Atlético de Madrid ESPN 5 625 1625
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Copenhaguen vs. Bourssia Dortmund ESPN 6 626 1626
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Newcastle vs. Benfica ESPN 7 627 1627
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Union Saint-Gilliose vs. Inter de Milán ESPN 2 622 1622
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Bayer Leverkusen vs. PSG ESPN 3 623 1623
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 PSV Eindhoven vs. Napoli ESPN 4 NO 1624
martes 21 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Corea del Norte vs. Camerún DSPORTS 616 1616
martes 21 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Costa Rica vs. Brasil DSPORTS 616 1616
martes 21 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos EE. UU. vs. China DSPORTS 619 1619
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Marruecos vs. Italia DSPORTS 616 1616
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Países Bajos vs. México DSPORTS 619 1619
martes 21 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Noruega vs. Ecuador DSPORTS + 613 1613
martes 21 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Nacional -   Serie de Campeonato - Juego 7 Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers ESPN 2 622 1622
martes 21 13:30 hs. VÓLEY Liga Italliana de   Voleibol Cisterna Volley vs. Itas Trentino DSPORTS 2 612 1612
martes 21 18:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada   Regular Florida Panthers vs. Boston Bruins ESPN 4 NO 1624
martes 21 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 21 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 21 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 21 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 21 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 21 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 21 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 21 20:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS + 613 1613
martes 21 20:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
martes 21 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 21 23:59 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Policía descartó explosivos en carro abandonado en avenida 25 de Julio: ¿Qué había?

  2. Directv: Agenda deportiva para el martes 21 de octubre

  3. Reimberg cuestiona a Aquiles Álvarez por “falsas alertas”, pese a operativos reales

  4. Alquiler de carpas y parasoles en Playas bajará de precio: estos serán los valores

  5. Aumento de violencia en Cuenca: Alcalde convoca mesa de seguridad urgente

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  3. ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

Te recomendamos