Directv: Agenda deportiva para el martes 2 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 2 de septiembre
Para este martes 2 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|VC
|HD
|martes 2
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Grecia
|vs.
|Bosnia y Herzegovina
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Bélgica
|vs.
|Israel
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 2
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Islandioa
|vs.
|Eslovenia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 2
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|España
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Polonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 2
|✓
|10:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Cuartos de final
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 2
|✓
|06:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Simac Ladies Tour
|Etapa 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 2
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 10
|ESPN
|621
|1621
|martes 2
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 2
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 2
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 2
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610