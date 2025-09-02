Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 2 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 2 de septiembre

Para este martes 2 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL VC HD
martes 2 07:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Grecia vs. Bosnia y Herzegovina DSPORTS 610 1610
martes 2 07:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Bélgica vs. Israel DSPORTS 614 1614
martes 2 10:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Islandioa vs. Eslovenia DSPORTS 2 612 1612
martes 2 13:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Italia vs. España DSPORTS 610 1610
martes 2 13:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Francia vs. Polonia DSPORTS 2 612 1612
martes 2 10:30 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Cuartos de final ESPN 2 622 1622
martes 2 06:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Simac   Ladies Tour Etapa 1 DSPORTS 2 612 1612
martes 2 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 10 ESPN 621 1621
martes 2 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 2 10:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 2 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 2 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 2 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 2 19:00 hs. PROGRAMAS Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
martes 2 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 2 20:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 2 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
martes 2 22:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
