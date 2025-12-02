Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el martes 2 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 2 de diciembre

Para este martes 2 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva martes 2 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 2 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 19 Barcelona vs. Atlético de Madrid DSPORTS 610 1610
martes 2 12:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 14 Fulham vs. Manchester City ESPN 621 1621
martes 2 14:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 14 Bournemouth vs. Everton ESPN 2 622 1622
martes 2 15:00 hs. FÚTBOL Copa de Alemania Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen ESPN 3 623 1623
martes 2 16:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4 Uruguay vs. Ecuador DSPORTS 614 1614
martes 2 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4 Chile vs. Paraguay DSPORTS 614 1614
martes 2 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4 Venezuela vs. Perú DSPORTS 616 1616
martes 2 14:45 hs. FÚTBOL Amistoso Internacional - Femenino Países Bajos vs. Corea del Sur DSPORTS 618 1618
martes 2 14:20 hs. FÚTBOL UEFA Women's Nations League - Final (Vuelta) España vs. Alemania ESPN 4 NO 1624
martes 2 15:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Octavos de Final Juventus vs. Udinese DSPORTS + 613 1613
martes 2 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Semifinal /(Vuelta) Cuenca Jrs. vs. Universidad Católica DSPORTS 610 1610
martes 2 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Real Madrid vs. Dubai Basketball DSPORTS 611 1611
martes 2 19:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Toronto Maple Leafs vs. Florida Panthers ESPN 4 NO 1624
martes 2 12:00 hs. HANDBALL Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos Argetina vs. Egipto DSPORTS 2 612 1612
martes 2 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 2 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 2 12:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 2 13:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 2 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 2 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
martes 2 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 611 1611
martes 2 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 2 23:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
