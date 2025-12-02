Directv: Agenda deportiva para el martes 2 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 2 de diciembre
Para este martes 2 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva martes 2 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 2
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 19
|Barcelona
|vs.
|Atlético de Madrid
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 14
|Fulham
|vs.
|Manchester City
|ESPN
|621
|1621
|martes 2
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 14
|Bournemouth
|vs.
|Everton
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 2
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa de Alemania
|Borussia Dortmund
|vs.
|Bayer Leverkusen
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 2
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4
|Uruguay
|vs.
|Ecuador
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 2
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4
|Chile
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 2
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 4
|Venezuela
|vs.
|Perú
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 2
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional - Femenino
|Países Bajos
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 2
|✓
|14:20 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Women's Nations League - Final (Vuelta)
|España
|vs.
|Alemania
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 2
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Octavos de Final
|Juventus
|vs.
|Udinese
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 2
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Semifinal /(Vuelta)
|Cuenca Jrs.
|vs.
|Universidad Católica
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Real Madrid
|vs.
|Dubai Basketball
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 2
|✓
|19:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Toronto Maple Leafs
|vs.
|Florida Panthers
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 2
|✓
|12:00 hs.
|HANDBALL
|Mundial de Handball Femenino - Fase de Grupos
|Argetina
|vs.
|Egipto
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 2
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 2
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|611
|1611
|martes 2
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 2
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610