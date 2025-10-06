Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el lunes 6 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 6 de octubre

Para este lunes 6 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 6 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Cultural Leonesa vs. Albacete DSPORTS 616 1616
lunes 6 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 3 ESPN 621 1621
lunes 6 15:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Nacional - Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 3 623 1623
lunes 6 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Nacional - Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 3 623 1623
lunes 6 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars ESPN 2 622 1622
lunes 6 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 6 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 6 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 6 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 6 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 6 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 6 19:00 hs. PROGRAMAS Más que Futbol DSPORTS 610 1610
lunes 6 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 6 21:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 6 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
