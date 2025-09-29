Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 29 de septiembre

Para este lunes 29 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 29 13:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 10 - Clausura Barracas Central vs. Belgrano TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 29 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Valencia vs. Oviedo ESPN 3 623 1623
lunes 29 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 6 Everton vs. West Ham ESPN 621 1621
lunes 29 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 5 Genoa vs. Lazio ESPN 4 NO 1624
lunes 29 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 7 Besiktas vs. Kocaelispor ESPN 5 625 1625
lunes 29 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 7 Leganés vs. Castellón DSPORTS 619 1619
lunes 29 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Francia vs. Sudáfrica DSPORTS + 613 1613
lunes 29 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Noruega vs. Nigeria DSPORTS 2 612 1612
lunes 29 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Colombia vs. Arabia Saudita DSPORTS 610 1610
lunes 29 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Nueva Caledonia DSPORTS + 613 1613
lunes 29 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Cincinnati Bengals vs. Denver Broncos ESPN 3 623 1623
lunes 29 18:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New York Jets vs. Miami Dolphins ESPN 2 622 1622
lunes 29 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 29 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 29 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 29 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 29 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 29 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
lunes 29 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
lunes 29 20:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
lunes 29 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 29 23:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
