Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 29 de septiembre
Para este lunes 29 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 29
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 10 - Clausura
|Barracas Central
|vs.
|Belgrano
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 29
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Valencia
|vs.
|Oviedo
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 29
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 6
|Everton
|vs.
|West Ham
|ESPN
|621
|1621
|lunes 29
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 5
|Genoa
|vs.
|Lazio
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 29
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 7
|Besiktas
|vs.
|Kocaelispor
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 29
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 7
|Leganés
|vs.
|Castellón
|DSPORTS
|619
|1619
|lunes 29
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Sudáfrica
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 29
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Noruega
|vs.
|Nigeria
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 29
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|Arabia Saudita
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Nueva Caledonia
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 29
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Cincinnati Bengals
|vs.
|Denver Broncos
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 29
|✓
|18:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Jets
|vs.
|Miami Dolphins
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 29
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 29
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 29
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610