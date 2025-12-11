Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 11 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 11 de diciembre

Para este jueves 11 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva jueves 11 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Ferencvaros vs. Rangers ESPN 5 625 1625
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv ESPN 7 627 1627
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Dinamo Zagreb vs. Betis ESPN 621 1621
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Midtylland vs. Genk ESPN 2 622 1622
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Utrecht vs. Nothingham Forest ESPN 3 623 1623
jueves 11 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Young Boys vs. Lille ESPN 4 NO 1624
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Celta Vigo vs. Bologna ESPN 5 625 1625
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Steaua Bucarest vs. Feyenoord ESPN 7 627 1627
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Basel vs. Aston Villa ESPN 621 1621
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Celtic vs. Roma ESPN 2 622 1622
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Lyon vs. Go Ahead Eagles ESPN 3 623 1623
jueves 11 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6 Porto vs. Malmö ESPN 4 NO 1624
jueves 11 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Paris Basketball vs. Zalgaris Kaunas DSPORTS 616 1616
jueves 11 15:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Real Madrid vs. Baskonia DSPORTS 2 612 1612
jueves 11 17:10 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos Instituto vs. Sesi Franca DSPORTS 2 612 1612
jueves 11 19:40 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos Boca Jrs. vs. Minas DSPORTS 2 612 1612
jueves 11 18:30 hs. BOXEO Boxeo Alexandre Gaumont vs. Ramadan Hiseni ESPN 4 NO 1624
jueves 11 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Zamalek vs. Orlando Valkyries DSPORTS 616 1616
jueves 11 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Prosecco Doc Imaco Conegliano vs. Dentil Praia Clube DSPORTS + 613 1613
jueves 11 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Savino del Benne Scandicci vs. Alianza Lima DSPORTS + 613 1613
jueves 11 18:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Osasco Sao Cristóvao Saúde vs. Zhetysu VC DSPORTS 616 1616
jueves 11 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers ESPN 5 625 1625
jueves 11 21:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Florida Panthers vs. Colorado Avalanche ESPN 3 623 1623
jueves 11 12:00 hs. SALTOS ECUESTRES Jump Saudi - Día 2 Riyadh DSPORTS 2 612 1612
jueves 11 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 11 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 11 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 11 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 11 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 11 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 11 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 11 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 11 22:00 hs. PROGRAMAS Dsports Historias: Diego Simeone DSPORTS 610 1610
jueves 11 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: MIchael Owen DSPORTS 610 1610
