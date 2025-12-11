Directv: Agenda deportiva para el jueves 11 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 11 de diciembre
Para este jueves 11 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva jueves 11 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Ferencvaros
|vs.
|Rangers
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Stuttgart
|vs.
|Maccabi Tel Aviv
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Dinamo Zagreb
|vs.
|Betis
|ESPN
|621
|1621
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Midtylland
|vs.
|Genk
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Utrecht
|vs.
|Nothingham Forest
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 11
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Young Boys
|vs.
|Lille
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Celta Vigo
|vs.
|Bologna
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Steaua Bucarest
|vs.
|Feyenoord
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Basel
|vs.
|Aston Villa
|ESPN
|621
|1621
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Celtic
|vs.
|Roma
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Lyon
|vs.
|Go Ahead Eagles
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 6
|Porto
|vs.
|Malmö
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 11
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Zalgaris Kaunas
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Real Madrid
|vs.
|Baskonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 11
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|Instituto
|vs.
|Sesi Franca
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 11
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|Boca Jrs.
|vs.
|Minas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 11
|✓
|18:30 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Alexandre Gaumont
|vs.
|Ramadan Hiseni
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 11
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Zamalek
|vs.
|Orlando Valkyries
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 11
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Prosecco Doc Imaco Conegliano
|vs.
|Dentil Praia Clube
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Savino del Benne Scandicci
|vs.
|Alianza Lima
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 11
|✓
|18:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Osasco Sao Cristóvao Saúde
|vs.
|Zhetysu VC
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 11
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Atlanta Falcons
|vs.
|Tampa Bay Buccaneers
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 11
|✓
|21:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Florida Panthers
|vs.
|Colorado Avalanche
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 11
|✓
|12:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Jump Saudi - Día 2
|Riyadh
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 11
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Dsports Historias: Diego Simeone
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: MIchael Owen
|DSPORTS
|610
|1610