Directv: Agenda deportiva para el lunes 24 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 24 de noviembre
Para este lunes 24 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 24
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Octavos de Final
|Deportivo Riestra
|vs.
|Barracas Central
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 24
|✓
|17:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Octavos de Final
|Racing
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|lunes 24
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Espanyol
|vs.
|Sevilla
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 12
|Torino
|vs.
|Como
|ESPN
|621
|1621
|lunes 24
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 12
|Sassuolo
|vs.
|Pisa
|ESPN
|621
|1621
|lunes 24
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 13
|Trabzonspor
|vs.
|Istanbul Basaksehir
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 24
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Semifinal
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Semifinal
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 24
|✓
|03:45 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Tenshin Nakusawa
|vs.
|Takuma Inoue
|ESPN
|621
|1621
|lunes 24
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Carolina Panthers
|vs.
|San Francisco 49ers
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 24
|✓
|19:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|St. Louis Blues
|vs.
|New York Rangers
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 24
|✓
|09:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 24
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610