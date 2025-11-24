Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 24 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 24 de noviembre

Para este lunes 24 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva 24 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 24 15:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Octavos de Final Deportivo Riestra vs. Barracas Central TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 24 17:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Octavos de Final Racing vs. River Plate ESPN 621 1621
lunes 24 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Espanyol vs. Sevilla DSPORTS 610 1610
lunes 24 12:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 12 Torino vs. Como ESPN 621 1621
lunes 24 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 12 Sassuolo vs. Pisa ESPN 621 1621
lunes 24 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 13 Trabzonspor vs. Istanbul Basaksehir ESPN 5 625 1625
lunes 24 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA Sub-17 - Semifinal Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
lunes 24 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA Sub-17 - Semifinal Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
lunes 24 03:45 hs. BOXEO Boxeo Tenshin Nakusawa vs. Takuma Inoue ESPN 621 1621
lunes 24 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Carolina Panthers vs. San Francisco 49ers ESPN 2 622 1622
lunes 24 19:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular St. Louis Blues vs. New York Rangers ESPN 3 623 1623
lunes 24 09:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 24 13:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 24 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 24 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 24 18:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 24 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 24 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 24 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
lunes 24 22:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
