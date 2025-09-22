Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 22 de septiembre

Para este lunes 22 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 22 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 9 - Clausura Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 22 19:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 9 - Clausura Belgrano vs. Newell's TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 22 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Detroit Lions vs. Baltimore Ravens ESPN 2 622 1622
lunes 22 20:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres ESPN 3 623 1623
lunes 22 02:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Bulgaria vs. Portugal DSPORTS 610 1610
lunes 22 07:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Estados Unidos vs. Eslovenia DSPORTS 610 1610
lunes 22 03:30 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Mujeres - U23 Individual Time Trial DSPORTS 2 612 1612
lunes 22 06:30 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - U23 Individual Time Trial DSPORTS 2 612 1612
lunes 22 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 22 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 22 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 22 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 22 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 22 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
lunes 22 18:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
lunes 22 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 22 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
