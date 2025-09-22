Directv: Agenda deportiva para el lunes 22 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 22 de septiembre
Para este lunes 22 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 22
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 9 - Clausura
|Estudiantes de La Plata
|vs.
|Defensa y Justicia
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 22
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 9 - Clausura
|Belgrano
|vs.
|Newell's
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 22
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Detroit Lions
|vs.
|Baltimore Ravens
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 22
|✓
|20:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Milwaukee Brewers
|vs.
|San Diego Padres
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 22
|✓
|02:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Bulgaria
|vs.
|Portugal
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|07:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Estados Unidos
|vs.
|Eslovenia
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|03:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Mujeres - U23 Individual Time Trial
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 22
|✓
|06:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - U23 Individual Time Trial
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 22
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 22
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 22
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610