Directv: Agenda deportiva para el lunes 15 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 15 de septiembre
Para este lunes 15 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 15
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Espanyol
|vs.
|Mallorca
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 15
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 3
|Como
|vs.
|Genoa
|ESPN
|621
|1621
|lunes 15
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 5
|Rizespor
|vs.
|Genclerbirligi
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 15
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Texas Rangers
|vs.
|Houston Astros
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 15
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|01:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Canadá
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 15
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Eslovenia
|vs.
|Buglaria
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 15
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Países Bajos
|vs.
|Rumania
|DSPORTS
|616
|1616
|lunes 15
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Portugal
|DSPORTS
|614
|1614
|lunes 15
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Polonia
|vs.
|Qatar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|21:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|República Checa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 15
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|18:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Tampa Bay Buccaneers
|vs.
|Houston Texans
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 15
|✓
|21:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Chargers
|vs.
|Las Vegas Raiders
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 15
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 15
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 15
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613