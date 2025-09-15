Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 15 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 15 de septiembre

Para este lunes 15 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 15 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Espanyol vs. Mallorca DSPORTS + 613 1613
lunes 15 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 3 Como vs. Genoa ESPN 621 1621
lunes 15 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 5 Rizespor vs. Genclerbirligi ESPN 5 625 1625
lunes 15 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Texas Rangers vs. Houston Astros ESPN 3 623 1623
lunes 15 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Alemania vs. Chile DSPORTS 610 1610
lunes 15 01:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Japón vs. Canadá DSPORTS 614 1614
lunes 15 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Eslovenia vs. Buglaria DSPORTS 614 1614
lunes 15 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Países Bajos vs. Rumania DSPORTS 616 1616
lunes 15 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Portugal DSPORTS 614 1614
lunes 15 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Polonia vs. Qatar DSPORTS 610 1610
lunes 15 21:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Brasil vs. República Checa DSPORTS 2 612 1612
lunes 15 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Argentina vs. Corea del Sur DSPORTS 610 1610
lunes 15 18:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans ESPN 2 622 1622
lunes 15 21:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Los Angeles Chargers vs. Las Vegas Raiders ESPN 2 622 1622
lunes 15 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 15 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 15 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 15 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 15 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
lunes 15 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 15 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 15 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 15 20:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 611 1611
lunes 15 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
