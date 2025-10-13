Directv: Agenda deportiva para el lunes 13 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 13 de octubre
Para este lunes 13 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 13
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|Platense
|vs.
|Deportivo Riestra
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|lunes 13
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Gales
|vs.
|Bélgica
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 13
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Americana - Serie de Campeonato - Juego 2
|Equipos a confirmar
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 13
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Nacional - Serie de Campeonato - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 4
|NO
|1624
|lunes 13
|✓
|18:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Atlanta Falcons
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 13
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 13
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610