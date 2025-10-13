Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el lunes 13 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 13 de octubre

Para este lunes 13 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 13 16:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura Platense vs. Deportivo Riestra TYC INTERNACIONAL 629 1629
lunes 13 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Gales vs. Bélgica ESPN 2 622 1622
lunes 13 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Liga Americana   - Serie de Campeonato - Juego 2 Equipos a confirmar ESPN 5 625 1625
lunes 13 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Nacional -   Serie de Campeonato - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 4 NO 1624
lunes 13 18:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Atlanta Falcons vs. Buffalo Bills ESPN 2 622 1622
lunes 13 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 13 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 13 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 13 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 13 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 13 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 13 21:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 13 22:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 13 23:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cierre en la Av. Simón Bolívar hoy tras accidente múltiple con tráiler

  2. Directv: Agenda deportiva para el lunes 13 de octubre

  3. Galia García: “Mi talla y mis cicatrices son mi historia”

  4. Cine retro: magia y caos en Latinoamérica

  5. Premio Nobel de Economía, por demostrar cómo el crecimiento se impulsa con innovación

LO MÁS VISTO

  1. Feriado en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  2. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  3. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  4. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

  5. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

Te recomendamos