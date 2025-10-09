Directv: Agenda deportiva para el jueves 9 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 9 de octubre
Para este jueves 9 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 9
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Malta
|vs.
|Países Bajos
|ESPN
|621
|1621
|jueves 9
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Octavos de Final
|San Antonio
|vs.
|Liga de Quito
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Octavos de Final
|1E
|vs.
|2D
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 9
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Octavos de Final
|1C
|vs.
|3A/B/F
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 9
|✓
|13:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Bologna
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 9
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Real Madrid
|vs.
|ASVEL
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 9
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Vasco da Gama
|vs.
|Ferro
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 9
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Club Universitario
|vs.
|Motilones
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 9
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Cuartos de Final
|ESPN
|621
|1621
|jueves 9
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo
|Gran Piemonte
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 9
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 9
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 9
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 9
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
| DSPORTS Historias:
Falcao en Atlético
de Madrid (2° parte)
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|19:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Enzo Francescoli
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 9
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 9
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610