Agenda deportiva completa para el 9 de octubre, solo en Directv
Directv: Agenda deportiva para el jueves 9 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 9 de octubre

Para este jueves 9 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 9 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Malta vs. Países Bajos ESPN 621 1621
jueves 9 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Octavos de Final San Antonio vs. Liga de Quito DSPORTS 610 1610
jueves 9 14:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1E vs. 2D DSPORTS + 613 1613
jueves 9 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Octavos de Final 1C vs. 3A/B/F DSPORTS + 613 1613
jueves 9 13:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Paris Basketball vs. Bologna DSPORTS 616 1616
jueves 9 14:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Real Madrid vs. ASVEL DSPORTS 2 612 1612
jueves 9 17:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Vasco da Gama vs. Ferro DSPORTS 2 612 1612
jueves 9 19:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Club Universitario vs. Motilones DSPORTS 2 612 1612
jueves 9 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Cuartos de Final ESPN 621 1621
jueves 9 08:00 hs. CICLISMO Ciclismo Gran Piemonte DSPORTS 2 612 1612
jueves 9 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 9 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 9 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 9 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
jueves 9 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
jueves 9 16:30 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
jueves 9 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias:
Falcao en Atlético
de Madrid (2° parte) 		DSPORTS 610 1610
jueves 9 19:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Enzo Francescoli DSPORTS 610 1610
jueves 9 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 9 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 9 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
