Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el jueves 6 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 6 de noviembre

Para este jueves 6 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 6 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 4 Midtjylland vs. Celtic ESPN 7 627 1627
jueves 6 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 4 Braga vs. Genk ESPN 7 627 1627
jueves 6 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Dinamo Zagreb vs. Celta de Vigo ESPN 2 622 1622
jueves 6 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Sturm Graz vs. Nottingham Forest ESPN 4 NO 1624
jueves 6 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Utrecht vs. Porto ESPN 621 1621
jueves 6 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Aston Villa vs. Maccabi Tel-Aviv ESPN 2 622 1622
jueves 6 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Betis vs. Lyon ESPN 621 1621
jueves 6 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 4 Stuttgart vs. Feyenoord ESPN 4 NO 1624
jueves 6 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Bolivia vs. Italia DSPORTS + 613 1613
jueves 6 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Regular Portugal vs. Marruecos DSPORTS 614 1614
jueves 6 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Regular Japón vs. Nueva Caledonia DSPORTS 616 1616
jueves 6 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Argentina vs. Túnez DSPORTS 610 1610
jueves 6 09:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Fiji vs. Bélgica DSPORTS 617 1617
jueves 6 10:15 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Emiratos Árabes vs. Croacia DSPORTS + 613 1613
jueves 6 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Catar vs. Sudáfrica DSPORTS 616 1616
jueves 6 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Regular Senegal vs. Costa Rica DSPORTS 614 1614
jueves 6 09:15 hs. FÚTBOL Supercopa de Egipto -   Semifinal 1 Al Ahly vs. Ceramica Cleopatra DSPORTS 2 612 1612
jueves 6 12:15 hs. FÚTBOL Supercopa de Egipto -   Semifinal 2 Zamalek vs. Pyramids DSPORTS 2 612 1612
jueves 6 15:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Paris Basketball vs. Bayern Munich DSPORTS 2 612 1612
jueves 6 18:05 hs. BÁSQUET Liga Nacional de   Básquet - Fase Regular Aternas vs. La Unión DSPORTS 611 1611
jueves 6 09:00 hs. TENIS WTA Finals - Riyadh Rueda Preliminar - Día 6 ESPN 2 622 1622
jueves 6 21:00 hs. MMA FFC - 98 Lima DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 6 02:00 hs. GOLF PGA Tour - Abu Dhabi   Championship Ronda 1 ESPN 2 622 1622
jueves 6 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 6 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 6 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 6 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 6 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 6 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 6 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 6 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 6 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Conmebol
Sudamericana 2014 - River Plate		 DSPORTS 610 1610
jueves 6 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Manny Pacquiao DSPORTS 610 1610
