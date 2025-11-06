Directv: Agenda deportiva para el jueves 6 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 6 de noviembre
Para este jueves 6 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 6
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 4
|Midtjylland
|vs.
|Celtic
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 4
|Braga
|vs.
|Genk
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 6
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Dinamo Zagreb
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 6
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Sturm Graz
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 6
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Utrecht
|vs.
|Porto
|ESPN
|621
|1621
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Aston Villa
|vs.
|Maccabi Tel-Aviv
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Betis
|vs.
|Lyon
|ESPN
|621
|1621
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 4
|Stuttgart
|vs.
|Feyenoord
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 6
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Bolivia
|vs.
|Italia
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 6
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Regular
|Portugal
|vs.
|Marruecos
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 6
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Regular
|Japón
|vs.
|Nueva Caledonia
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 6
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Túnez
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|09:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Fiji
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS
|617
|1617
|jueves 6
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Emiratos Árabes
|vs.
|Croacia
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 6
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Catar
|vs.
|Sudáfrica
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 6
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Regular
|Senegal
|vs.
|Costa Rica
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 6
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|Supercopa de Egipto - Semifinal 1
|Al Ahly
|vs.
|Ceramica Cleopatra
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 6
|✓
|12:15 hs.
|FÚTBOL
|Supercopa de Egipto - Semifinal 2
|Zamalek
|vs.
|Pyramids
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Bayern Munich
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 6
|✓
|18:05 hs.
|BÁSQUET
|Liga Nacional de Básquet - Fase Regular
|Aternas
|vs.
|La Unión
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 6
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|WTA Finals - Riyadh
|Rueda Preliminar - Día 6
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 6
|✓
|21:00 hs.
|MMA
|FFC - 98
|Lima
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 6
|✓
|02:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Abu Dhabi Championship
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 6
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Conmebol
Sudamericana 2014 - River Plate
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 6
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Manny Pacquiao
|DSPORTS
|610
|1610