  Agenda deportiva DirecTV

Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 4 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 4 de septiembre

Para este jueves 4 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL VC HD
jueves 4 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Conmebol - Fecha 17 Paraguay vs. Ecuador EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
jueves 4 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Conmebol - Fecha 17 Argentina vs. Venezuela EL CANAL DE FÚTBOL PPV 656 1656
jueves 4 18:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Conmebol - Fecha 17 Colombia vs. Bolivia EL CANAL DE FÚTBOL PPV 657 1657
jueves 4 19:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Conmebol - Fecha 17 Brasil vs. Chile EL CANAL DE FÚTBOL PPV 658 1658
jueves 4 08:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias UEFA -   Fecha 5 Kazajistán vs. Gales ESPN 5 625 1625
jueves 4 11:00 hs. FÚTBOL Eliminatorias UEFA -   Fecha 5 Georgia vs. Turquía ESPN 2 622 1622
jueves 4 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias UEFA -   Fecha 5 Eslovaquia vs. Alemania ESPN 621 1621
jueves 4 07:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Francia vs. Islandia DSPORTS 610 1610
jueves 4 10:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Israel vs. Eslovenia DSPORTS 2 612 1612
jueves 4 10:15 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Italia vs. Chipre DSPORTS 616 1616
jueves 4 13:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos España vs. Grecia DSPORTS 610 1610
jueves 4 18:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Semifinales Femeninas ESPN 2 622 1622
jueves 4 20:00 hs. BOXEO Boxeo Osleys Iglesias vs. Vladimir Shishkin ESPN 4 NO 1624
jueves 4 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino Cuartos de Final DSPORTS + 613 1613
jueves 4 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino Cuartos de Final DSPORTS + 613 1613
jueves 4 07:00 hs. GOLF PGA Tour - Amgen   Irish Open Ronda 1 ESPN 4 NO 1624
jueves 4 07:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Simac   Ladies Tour Etapa 3 DSPORTS 2 612 1612
jueves 4 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 12 ESPN 621 1621
jueves 4 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 4 10:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 4 12:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 4 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 4 20:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 4 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
