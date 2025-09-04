Directv: Agenda deportiva para el jueves 4 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 4 de septiembre
Para este jueves 4 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|VC
|HD
|jueves 4
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Conmebol - Fecha 17
|Paraguay
|vs.
|Ecuador
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|jueves 4
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Conmebol - Fecha 17
|Argentina
|vs.
|Venezuela
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|656
|1656
|jueves 4
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Conmebol - Fecha 17
|Colombia
|vs.
|Bolivia
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|657
|1657
|jueves 4
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Conmebol - Fecha 17
|Brasil
|vs.
|Chile
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|658
|1658
|jueves 4
|✓
|08:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias UEFA - Fecha 5
|Kazajistán
|vs.
|Gales
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 4
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias UEFA - Fecha 5
|Georgia
|vs.
|Turquía
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 4
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias UEFA - Fecha 5
|Eslovaquia
|vs.
|Alemania
|ESPN
|621
|1621
|jueves 4
|✓
|07:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Islandia
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Israel
|vs.
|Eslovenia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 4
|✓
|10:15 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Chipre
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 4
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|España
|vs.
|Grecia
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Semifinales Femeninas
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 4
|✓
|20:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Osleys Iglesias
|vs.
|Vladimir Shishkin
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 4
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
|Cuartos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 4
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
|Cuartos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 4
|✓
|07:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Amgen Irish Open
|Ronda 1
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 4
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Simac Ladies Tour
|Etapa 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 4
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 12
|ESPN
|621
|1621
|jueves 4
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 4
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613