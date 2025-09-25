Expreso
Este marte la agenda deportiva trae de todo
Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 25 de septiembre

Para este martes 23 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 25 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Osasuna vs. Elche ESPN 4 NO 1624
jueves 25 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Oviedo vs. Barcelona DSPORTS 610 1610
jueves 25 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta Sao Paulo vs. Liga de Quito ESPN 621 1621
jueves 25 18:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta Estudiantes LP vs. Flamengo ESPN 621 1621
jueves 25 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta Universidad de Chile vs. Alianza Lima ESPN 2 622 1622
jueves 25 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Lille vs. Brann ESPN 621 1621
jueves 25 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Aston Villa vs. Bologna ESPN 621 1621
jueves 25 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Stuttgart vs. Celta de Vigo ESPN 3 623 1623
jueves 25 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Europa League -   Fase de Liga - Fecha 1 Utrecht vs. Olympique Lyon ESPN 2 622 1622
jueves 25 11:30 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Genoa vs. Empoli DSPORTS 2 612 1612
jueves 25 14:00 hs. FÚTBOL Coppa Italia - Ronda   2 Torino vs. Pisa DSPORTS 2 612 1612
jueves 25 21:00 hs. MMA FFC Santiago de Chile DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 25 02:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Cuartos de Final Equpos a confirmar DSPORTS 610 1610
jueves 25 07:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Cuartos de Final Equpos a confirmar DSPORTS 610 1610
jueves 25 15:00 hs. GOLF PGA Tour - Ryder Cup Ceremonia Inaugural ESPN 4 NO 1624
jueves 25 06:00 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Mujeres - U23 Road Race DSPORTS + 613 1613
jueves 25 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 25 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 25 13:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 25 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 25 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
jueves 25 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 25 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 25 22:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
