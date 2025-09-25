Directv: Agenda deportiva para el jueves 25 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 25 de septiembre
Para este jueves 25 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 25
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Osasuna
|vs.
|Elche
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 25
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Oviedo
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta
|Sao Paulo
|vs.
|Liga de Quito
|ESPN
|621
|1621
|jueves 25
|✓
|18:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Vuelta
|Estudiantes LP
|vs.
|Flamengo
|ESPN
|621
|1621
|jueves 25
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Vuelta
|Universidad de Chile
|vs.
|Alianza Lima
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 25
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Lille
|vs.
|Brann
|ESPN
|621
|1621
|jueves 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Aston Villa
|vs.
|Bologna
|ESPN
|621
|1621
|jueves 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Stuttgart
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Europa League - Fase de Liga - Fecha 1
|Utrecht
|vs.
|Olympique Lyon
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 25
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Genoa
|vs.
|Empoli
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Coppa Italia - Ronda 2
|Torino
|vs.
|Pisa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 25
|✓
|21:00 hs.
|MMA
|FFC
|Santiago de Chile
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 25
|✓
|02:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Cuartos de Final
|Equpos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|07:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Cuartos de Final
|Equpos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|15:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Ryder Cup
|Ceremonia Inaugural
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 25
|✓
|06:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Mujeres - U23 Road Race
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 25
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|jueves 25
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 25
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610