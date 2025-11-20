Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el jueves 20 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 20 de noviembre

Para este jueves 20 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el jueves 20 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 20 12:30 hs. FÚTBOL UEFA Champions League Femenina Twente vs. Atlético de Madrid ESPN 621 1621
jueves 20 14:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League Femenina Chelsea vs. Barcelona ESPN 621 1621
jueves 20 12:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Anadolu Efes vs. Barcelona DSPORTS 618 1618
jueves 20 14:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase Regular Panathinaikos vs. Dubai Basketball DSPORTS + 613 1613
jueves 20 04:00 hs. TENIS Copa Davis - Cuartos de Final España vs. República Checa DSPORTS 610 1610
jueves 20 11:00 hs. TENIS Copa Davis - Cuartos de Final Argentina vs. Alemania DSPORTS 610 1610
jueves 20 19:30 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Prácticas 1 Gran Premio de Las Vegas ESPN 2 622 1622
jueves 20 14:00 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour GP - Cuartos de Final Praga DSPORTS 617 1617
jueves 20 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 20 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 2 612 1612
jueves 20 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 2 612 1612
jueves 20 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 2 612 1612
jueves 20 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 2 612 1612
jueves 20 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 20 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Maradona - Me verás volver DSPORTS 610 1610
jueves 20 19:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Miguel Ángel Russo DSPORTS 610 1610
jueves 20 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 20 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 20 22:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
