Directv: Agenda deportiva para el jueves 20 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 20 de noviembre
Para este jueves 20 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 20
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League Femenina
|Twente
|vs.
|Atlético de Madrid
|ESPN
|621
|1621
|jueves 20
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League Femenina
|Chelsea
|vs.
|Barcelona
|ESPN
|621
|1621
|jueves 20
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Anadolu Efes
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|618
|1618
|jueves 20
|✓
|14:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Panathinaikos
|vs.
|Dubai Basketball
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 20
|✓
|04:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Cuartos de Final
|España
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Cuartos de Final
|Argentina
|vs.
|Alemania
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|19:30 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Prácticas 1
|Gran Premio de Las Vegas
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 20
|✓
|14:00 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Cuartos de Final
|Praga
|DSPORTS
|617
|1617
|jueves 20
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 20
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 20
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 20
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 20
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Maradona - Me verás volver
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|19:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Miguel Ángel Russo
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 20
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610