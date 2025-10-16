Expreso
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el jueves 16 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 16 de octubre

Para este jueves 16 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 16 11:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Dubai Basketball vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
jueves 16 12:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Fenerbahce vs. Bayern Múnich DSPORTS + 613 1613
jueves 16 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Nacional -   Serie de Campeonato - Juego 3 Equipos a confirmar ESPN 2 622 1622
jueves 16 15:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Finales Día 1 DSPORTS 619 1619
jueves 16 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 16 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 16 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 16 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
jueves 16 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 16 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 16 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 16 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 16 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 16 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias DSPORTS 610 1610
jueves 16 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos DSPORTS 610 1610
