Directv: Agenda deportiva para el jueves 16 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 16 de octubre
Para este jueves 16 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 16
|✓
|11:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Dubai Basketball
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 16
|✓
|12:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Fenerbahce
|vs.
|Bayern Múnich
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 16
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Nacional - Serie de Campeonato - Juego 3
|Equipos a confirmar
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 16
|✓
|15:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Finales
|Día 1
|DSPORTS
|619
|1619
|jueves 16
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 16
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos
|DSPORTS
|610
|1610