Directv: Agenda deportiva para el jueves 11 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 11 de septiembre
Para este jueves 11 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 11
|✓
|23:59 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Japón
|vs.
|Alemania
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 11
|✓
|06:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW PGA Championship
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 11
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Washington Commanders
|vs.
|Green Bay Packers
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 11
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 18
|ESPN
|621
|1621
|jueves 11
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 11
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613