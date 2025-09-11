Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este jueves podrás ver en Directv, una variedad de deportes.

Directv: Agenda deportiva para el jueves 11 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 11 de septiembre

Para este jueves 11 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 11 23:59 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Japón vs. Alemania DSPORTS 614 1614
jueves 11 06:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW PGA   Championship Ronda 1 ESPN 3 623 1623
jueves 11 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Washington Commanders vs. Green Bay Packers ESPN 5 625 1625
jueves 11 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 18 ESPN 621 1621
jueves 11 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 11 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 11 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 11 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 11 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 11 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
jueves 11 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 11 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
