Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el domingo 28 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 28 de septiembre

Para este domingo 28 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 28 16:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 10 - Clausura River Plate vs. Deportivo Riestra ESPN 621 1621
domingo 28 17:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 10 - Clausura Independiente Rivadavia vs. Huracán TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 28 16:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 30 Independiente del Valle vs. Delfín ECUAVISA 182 1182
domingo 28 16:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 30 Técnico Universitario vs. Liga de Quito TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 28 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Rayo Vallecano vs. Sevilla ESPN 2 622 1622
domingo 28 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Elche vs. Celta de Vigo DSPORTS 610 1610
domingo 28 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Barcelona vs. Real Sociedad ESPN 621 1621
domingo 28 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 7 Betis vs. Osasuna DSPORTS 610 1610
domingo 28 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 6 Aston Villa vs. Fulham ESPN 621 1621
domingo 28 05:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 5 Sassuolo vs. Udinese ESPN 621 1621
domingo 28 08:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 5 Roma vs. Hellas Verona ESPN 3 623 1623
domingo 28 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 5 AC Milan vs. Napoli ESPN 621 1621
domingo 28 08:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 6 Niza vs. París FC ESPN 4 NO 1624
domingo 28 10:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 6 Lille vs. Olympique Lyon ESPN 4 NO 1624
domingo 28 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 7 Burgos vs. Málaga DSPORTS 614 1614
domingo 28 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Italia vs. Australia DSPORTS 2 612 1612
domingo 28 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Marruecos vs. España DSPORTS + 613 1613
domingo 28 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Brasil vs. México DSPORTS + 613 1613
domingo 28 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Cuba vs. Argentina DSPORTS 610 1610
domingo 28 08:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Minnesota Vikings vs. Pittsburgh Steelers ESPN 5 625 1625
domingo 28 14:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Detroit Tigers vs. Boston Red Sox ESPN 3 623 1623
domingo 28 01:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino Tercer Puesto DSPORTS 610 1610
domingo 28 05:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino Final DSPORTS 610 1610
domingo 28 11:00 hs. GOLF Ryder Cup Día 3 ESPN 2 622 1622
domingo 28 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New Orleans Saints vs. Buffalo Bills ESPN 7 627 1627
domingo 28 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Philadelphia Eagles vs. Tampa Bay Buccaneers ESPN 5 625 1625
domingo 28 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Baltimore Ravens vs. Kansas City Chiefs ESPN 5 625 1625
domingo 28 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Chicago Bears vs. Las Vegas Raiders ESPN 7 627 1627
domingo 28 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys ESPN 2 622 1622
domingo 28 07:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Semifinal Masculina 1 DSPORTS 616 1616
domingo 28 08:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Semifinal Masculina 2 DSPORTS 616 1616
domingo 28 09:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Semifinal Femenina 1 DSPORTS 616 1616
domingo 28 10:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Semifinal Femenina 2 DSPORTS 616 1616
domingo 28 15:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Final Masculina DSPORTS 616 1616
domingo 28 16:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite Rio de Janeiro: Final Femenina DSPORTS 616 1616
domingo 28 02:35 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - Elite Road Race DSPORTS 2 612 1612
domingo 28 13:15 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Viena: Grand Prix DSPORTS 614 1614
domingo 28 16:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 28 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 614 1614
domingo 28 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Richard Calderón, prefecto de Imbabura: mirada a su gestión y los retos que enfrenta

  2. Festival de coros en Guayaquil: este es el cronograma de los grupos que participarán

  3. ¿Cuál es el sector con más robos del sur de Guayaquil? Esto revela la Policía

  4. Negrita, cuando la técnica francesa se encuentra con los sabores de Manabí

  5. 69 Segundos tocará en Bogotá, en el tour de Lagwagon en América Latina

LO MÁS VISTO

  1. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  2. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

  3. Una 'iglesia' en el bosque y misterios que reveló el incendio en cerro de Guayaquil

  4. Paro nacional Ecuador 2025: Minuto a minuto de la jornada de este 29 de septiembre

  5. Tras la anulación de la Ley de Integridad: ¿se pierden los beneficios tributarios?

Te recomendamos