Directv: Agenda deportiva para el domingo 28 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 28 de septiembre
Para este domingo 28 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 10 - Clausura
|River Plate
|vs.
|Deportivo Riestra
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|17:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 10 - Clausura
|Independiente Rivadavia
|vs.
|Huracán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 30
|Independiente del Valle
|vs.
|Delfín
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 30
|Técnico Universitario
|vs.
|Liga de Quito
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 28
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Rayo Vallecano
|vs.
|Sevilla
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Elche
|vs.
|Celta de Vigo
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Barcelona
|vs.
|Real Sociedad
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 7
|Betis
|vs.
|Osasuna
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 6
|Aston Villa
|vs.
|Fulham
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|05:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 5
|Sassuolo
|vs.
|Udinese
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 5
|Roma
|vs.
|Hellas Verona
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 28
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 5
|AC Milan
|vs.
|Napoli
|ESPN
|621
|1621
|domingo 28
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 6
|Niza
|vs.
|París FC
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 28
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 6
|Lille
|vs.
|Olympique Lyon
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 28
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 7
|Burgos
|vs.
|Málaga
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Australia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Marruecos
|vs.
|España
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|México
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Cuba
|vs.
|Argentina
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|08:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Minnesota Vikings
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 28
|✓
|14:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Detroit Tigers
|vs.
|Boston Red Sox
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 28
|✓
|01:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino
|Tercer Puesto
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|05:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino
|Final
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|11:00 hs.
|GOLF
|Ryder Cup
|Día 3
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New Orleans Saints
|vs.
|Buffalo Bills
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 28
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Philadelphia Eagles
|vs.
|Tampa Bay Buccaneers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Baltimore Ravens
|vs.
|Kansas City Chiefs
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Chicago Bears
|vs.
|Las Vegas Raiders
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 28
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Green Bay Packers
|vs.
|Dallas Cowboys
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 28
|✓
|07:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Semifinal Masculina 1
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|08:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Semifinal Masculina 2
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|09:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Semifinal Femenina 1
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|10:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Semifinal Femenina 2
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|15:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Final Masculina
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite
|Rio de Janeiro: Final Femenina
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 28
|✓
|02:35 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - Elite Road Race
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 28
|✓
|13:15 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Viena: Grand Prix
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 28
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 28
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 28
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610