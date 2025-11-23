Expreso
Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 23 de noviembre

Para este domingo 23 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva 23 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 22 15:00 hs. FÚTBOL Copa CONMEBOL Sudamericana - Final Lanús vs. Atlético Mineiro DSPORTS 610 1610
sábado 22 20:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Octavos de Final Central Córdoba SDE vs. San Lorenzo TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 22 08:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Alavés vs. Celta de Vigo ESPN 2 622 1622
sábado 22 10:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Barcelona vs. Athletic de Bilbao ESPN 2 622 1622
sábado 22 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Osasuna vs. Real Sociedad DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 13 Villarreal vs. Mallorca ESPN 4 NO 1624
sábado 22 07:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 12 Burnley vs. Chelsea ESPN 621 1621
sábado 22 10:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 12 Liverpool vs. Nottingham Forest ESPN 621 1621
sábado 22 12:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 12 Newcastle vs. Manchester City ESPN 2 622 1622
sábado 22 12:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 12 Fiorentina vs. Juventus ESPN 4 NO 1624
sábado 22 15:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 13 PSG vs. Le Havre ESPN 2 622 1622
sábado 22 09:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 11 Borussia Dortmund vs. Stuttgart ESPN 5 625 1625
sábado 22 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 15 Eibar vs. Real Zaragoza DSPORTS 616 1616
sábado 22 08:20 hs. RUGBY Top 14 de Francia Lyon vs. Clermont ESPN 4 NO 1624
sábado 22 06:00 hs. TENIS Copa Davis - Semifinal 2 España vs. Argentina/Alemania DSPORTS 610 1610
sábado 22 14:00 hs. TENIS ATP - Challenger Ciudad de Guayaquil Semifinales ESPN 6 626 1626
sábado 22 14:45 hs. TENIS WTA - 250 de Chile Semifinales DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 23:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Carrera Gran Premio de Las Vegas ESPN 621 1621
sábado 22 14:30 hs. BOXEO Boxeo Jon Fernandez vs. Armando Casamonica ESPN 3 623 1623
sábado 22 21:00 hs. BOXEO Boxeo Sergio Mendoza vs. Mpumelelo Tshabalala ESPN 2 622 1622
sábado 22 11:30 hs. MMA UFC - Fight Night Preliminares ESPN 5 625 1625
sábado 22 13:00 hs. MMA UFC - Fight Night Arman Tsarukyan vs. Dan Hooker ESPN 5 625 1625
sábado 22 14:30 hs. VÓLEY Liga Italiana Femenina de Voleibol Conegliano vs. Firenze DSPORTS + 613 1613
sábado 22 00:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Semifinal 1 Femenina DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 03:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Semifinal 2 Masculina DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 04:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Semifinal 2 Femenina DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 23:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Tercer Puesto Masculino DSPORTS 2 612 1612
sábado 22 14:00 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour GP - Praga Super Grand Prix DSPORTS 614 1614
sábado 22 12:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
sábado 22 13:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
sábado 22 18:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
sábado 22 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
sábado 22 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
