Directv: Agenda deportiva para el domingo 23 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 20 de noviembre
Para este domingo 23 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Directv: Agenda deportiva 23 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa CONMEBOL Sudamericana - Final
|Lanús
|vs.
|Atlético Mineiro
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|20:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Octavos de Final
|Central Córdoba SDE
|vs.
|San Lorenzo
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 22
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Alavés
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 22
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Barcelona
|vs.
|Athletic de Bilbao
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 22
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Osasuna
|vs.
|Real Sociedad
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 13
|Villarreal
|vs.
|Mallorca
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 22
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 12
|Burnley
|vs.
|Chelsea
|ESPN
|621
|1621
|sábado 22
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 12
|Liverpool
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN
|621
|1621
|sábado 22
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 12
|Newcastle
|vs.
|Manchester City
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 22
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 12
|Fiorentina
|vs.
|Juventus
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 13
|PSG
|vs.
|Le Havre
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 22
|✓
|09:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 11
|Borussia Dortmund
|vs.
|Stuttgart
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 22
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 15
|Eibar
|vs.
|Real Zaragoza
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 22
|✓
|08:20 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia
|Lyon
|vs.
|Clermont
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 22
|✓
|06:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Semifinal 2
|España
|vs.
|Argentina/Alemania
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|ATP - Challenger Ciudad de Guayaquil
|Semifinales
|ESPN 6
|626
|1626
|sábado 22
|✓
|14:45 hs.
|TENIS
|WTA - 250 de Chile
|Semifinales
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|23:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Carrera
|Gran Premio de Las Vegas
|ESPN
|621
|1621
|sábado 22
|✓
|14:30 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Jon Fernandez
|vs.
|Armando Casamonica
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 22
|✓
|21:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Sergio Mendoza
|vs.
|Mpumelelo Tshabalala
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 22
|✓
|11:30 hs.
|MMA
|UFC - Fight Night
|Preliminares
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 22
|✓
|13:00 hs.
|MMA
|UFC - Fight Night
|Arman Tsarukyan
|vs.
|Dan Hooker
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 22
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Conegliano
|vs.
|Firenze
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 22
|✓
|00:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Semifinal 1 Femenina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|03:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Semifinal 2 Masculina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|04:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Semifinal 2 Femenina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|23:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Tercer Puesto Masculino
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 22
|✓
|14:00 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Praga
|Super Grand Prix
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 22
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|13:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 22
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610