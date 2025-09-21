Expreso
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 21 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 21 de septiembre

Para este domingo 21 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 21 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 9 - Clausura Rosario Central vs. Talleres de Córdoba TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 21 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 9 - Clausura Boca Juniors vs. Central Córdoba SDE ESPN 621 1621
domingo 21 16:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 29 Emelec vs. El Nacional TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 21 16:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 29 Liga de Quito vs. Universidad Católica ECUAVISA 182 1182
domingo 21 19:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 29 Aucas vs. Orense ECUAVISA 182 1182
domingo 21 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 5 Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo DSPORTS 610 1610
domingo 21 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 5 Mallorca vs. Atlético de Madrid ESPN 2 622 1622
domingo 21 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 5 Elche vs. Oviedo ESPN 2 622 1622
domingo 21 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 5 Barcelona vs. Getafe ESPN 621 1621
domingo 21 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 5 Sunderland vs. Aston Villa ESPN 621 1621
domingo 21 10:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 5 Arsenal vs. Manchester City ESPN 621 1621
domingo 21 05:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 4 Lazio vs. Roma ESPN 621 1621
domingo 21 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 4 Inter de Milán vs. Sassuolo ESPN 2 622 1622
domingo 21 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 5 Olympique Marsella vs. PSG ESPN 3 623 1623
domingo 21 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 6 Kasimpasa vs. Fenerbahce ESPN 6 626 1626
domingo 21 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 6 Ceuta vs. Real Zaragoza DSPORTS 619 1619
domingo 21 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 6 Málaga vs. Cádiz DSPORTS 619 1619
domingo 21 07:30 hs. FÚTBOL Eredivisie PSV vs. Ajax ESPN 3 623 1623
domingo 21 15:40 hs. TENIS Laver Cup Día 3 ESPN 3 623 1623
domingo 21 02:00 hs. ATLETISMO Maratón Maratón de Berlín ESPN 3 623 1623
domingo 21 06:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Azerbaiyán Carrera ESPN 2 622 1622
domingo 21 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Kansas City Chiefs vs. New York Giants ESPN 2 622 1622
domingo 21 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Seattle Mariners vs. Houston Astros ESPN 4 NO 1624
domingo 21 02:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Argentina vs. Italia DSPORTS 610 1610
domingo 21 07:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Octavos de Final Bélgica vs. Finlandia DSPORTS + 613 1613
domingo 21 07:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Semifinal Masculina 1 DSPORTS 616 1616
domingo 21 08:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Semifinal Masculina 2 DSPORTS 616 1616
domingo 21 09:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Semifinal Femenina 1 DSPORTS 616 1616
domingo 21 10:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Semifinal Femenina 2 DSPORTS 616 1616
domingo 21 15:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Final Masculina DSPORTS 616 1616
domingo 21 16:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volley Pro Tour   Elite - Joao Pessoa Final Femenina DSPORTS 616 1616
domingo 21 05:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Skoda Tour   du Luxemburgo Etapa 5 DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 03:00 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Mujeres - Elite Individual Time Trial DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 08:30 hs. CICLISMO UCI Road World   Championships - Ruanda Hombres - Elite Individual Time Trial DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 11:00 hs. BMX UCI BMX Racing World   Cup - Santiago del Estero Ronda 6 DSPORTS + 613 1613
domingo 21 13:00 hs. BMX UCI BMX Racing World   Cup - Santiago del Estero Ronda 6 DSPORTS + 613 1613
domingo 21 12:45 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour New York: Grand Prix DSPORTS 2 612 1612
domingo 21 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
domingo 21 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
