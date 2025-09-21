Directv: Agenda deportiva para el domingo 21 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 21 de septiembre
Para este domingo 21 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 21
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 9 - Clausura
|Rosario Central
|vs.
|Talleres de Córdoba
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 21
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 9 - Clausura
|Boca Juniors
|vs.
|Central Córdoba SDE
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 29
|Emelec
|vs.
|El Nacional
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 29
|Liga de Quito
|vs.
|Universidad Católica
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 21
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 29
|Aucas
|vs.
|Orense
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 21
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 5
|Rayo Vallecano
|vs.
|Celta de Vigo
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 21
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 5
|Mallorca
|vs.
|Atlético de Madrid
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 5
|Elche
|vs.
|Oviedo
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 5
|Barcelona
|vs.
|Getafe
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 5
|Sunderland
|vs.
|Aston Villa
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 5
|Arsenal
|vs.
|Manchester City
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|05:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 4
|Lazio
|vs.
|Roma
|ESPN
|621
|1621
|domingo 21
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 4
|Inter de Milán
|vs.
|Sassuolo
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 5
|Olympique Marsella
|vs.
|PSG
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 6
|Kasimpasa
|vs.
|Fenerbahce
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 21
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 6
|Ceuta
|vs.
|Real Zaragoza
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 21
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 6
|Málaga
|vs.
|Cádiz
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 21
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Eredivisie
|PSV
|vs.
|Ajax
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|15:40 hs.
|TENIS
|Laver Cup
|Día 3
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|02:00 hs.
|ATLETISMO
|Maratón
|Maratón de Berlín
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 21
|✓
|06:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Azerbaiyán
|Carrera
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Kansas City Chiefs
|vs.
|New York Giants
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 21
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Seattle Mariners
|vs.
|Houston Astros
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 21
|✓
|02:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Argentina
|vs.
|Italia
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 21
|✓
|07:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Octavos de Final
|Bélgica
|vs.
|Finlandia
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 21
|✓
|07:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Semifinal Masculina 1
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|08:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Semifinal Masculina 2
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|09:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Semifinal Femenina 1
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|10:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Semifinal Femenina 2
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|15:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Final Masculina
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|16:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volley Pro Tour Elite - Joao Pessoa
|Final Femenina
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 21
|✓
|05:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Skoda Tour du Luxemburgo
|Etapa 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|03:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Mujeres - Elite Individual Time Trial
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|08:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Road World Championships - Ruanda
|Hombres - Elite Individual Time Trial
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|11:00 hs.
|BMX
|UCI BMX Racing World Cup - Santiago del Estero
|Ronda 6
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 21
|✓
|13:00 hs.
|BMX
|UCI BMX Racing World Cup - Santiago del Estero
|Ronda 6
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 21
|✓
|12:45 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|New York: Grand Prix
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 21
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 21
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610