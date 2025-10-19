Expreso
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 19 de octubre

Agenda deportiva para el domingo 19 de octubre

Para este domingo 19 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 19 13:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 13 - Clausura Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia La Plata TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 19 16:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 13 - Clausura San Martín de San Juan vs. Independiente TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 19 15:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fase Final   II - Fecha 2 Aucas vs. Emelec TELEAMAZONAS 180 1180
domingo 19 18:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fase Final   I - Fecha 2 Libertad vs. Universidad Católica ECUAVISA 182 1182
domingo 19 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Elche vs. Athletic de Bilbao ESPN 2 622 1622
domingo 19 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Celta de Vigo vs. Real Sociedad DSPORTS 610 1610
domingo 19 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Levante vs. Rayo Vallecano DSPORTS 610 1610
domingo 19 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 9 Getafe vs. Real Madrid DSPORTS 610 1610
domingo 19 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 8 Tottenham vs. Aston Villa ESPN 621 1621
domingo 19 10:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 8 Liverpool vs. Manchester United ESPN 621 1621
domingo 19 05:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 7 Como vs. Juventus ESPN 621 1621
domingo 19 08:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 7 Cagliari vs. Bologna ESPN 3 623 1623
domingo 19 11:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 7 Atalanta vs. Lazio ESPN 2 622 1622
domingo 19 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 7 AC Milan vs. Fiorentina ESPN 2 622 1622
domingo 19 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 8 Nantes vs. Lille ESPN 3 623 1623
domingo 19 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 9 Fenerbahce vs. Fatih Karagumruk ESPN 6 626 1626
domingo 19 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 10 Castellón vs. Albacete DSPORTS 616 1616
domingo 19 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 10 Real Valladolid vs. Sporting Gijón DSPORTS 617 1617
domingo 19 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 10 Racing de Santander vs. Deportivo La Coruña DSPORTS 616 1616
domingo 19 14:00 hs. FÚTBOL Torneo Federal A -   Final Atlético de Rafaela vs. Ciudad Bolívar DSPORTS 2 612 1612
domingo 19 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Zambia vs. Paraguay DSPORTS 616 1616
domingo 19 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos España vs. Colombia DSPORTS + 613 1613
domingo 19 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Final Argentina vs. Marruecos DSPORTS 610 1610
domingo 19 08:30 hs. FÚTBOL Serie A Femenina -   Fecha 3 Lazio vs. Juventus DSPORTS + 613 1613
domingo 19 11:00 hs. FÚTBOL Serie A Femenina -   Fecha 3 Inter de Milan vs. Parma DSPORTS 614 1614
domingo 19 08:30 hs. FÚTBOL 7 Kings League Fecha 1 DSPORTS 618 1618
domingo 19 18:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming World Cup - Westmont Día 3 DSPORTS 2 612 1612
domingo 19 14:00 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Estados Unidos Carrera ESPN 621 1621
domingo 19 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Liga Americana   - Serie de Campeonato - Juego 6 Seattle Mariners vs. Toronto Blue Jays ESPN 5 625 1625
domingo 19 11:00 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Voleibol CBF HR Macerata vs. Black Angels PG DSPORTS 2 612 1612
domingo 19 08:30 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Los Angeles Rams vs. Jacksonville Jaguars ESPN 5 625 1625
domingo 19 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings ESPN 5 625 1625
domingo 19 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New England Patriots VS Tennessee   Titans ESPN 7 627 1627
domingo 19 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Washington Commanders vs. Dallas Cowboys ESPN 5 625 1625
domingo 19 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Indianapolis Colts VS Los Angeles   Chargers ESPN 7 627 1627
domingo 19 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Atlanta Falcons vs. San Francisco 49ers ESPN 2 622 1622
domingo 19 01:00 hs. DEPORTES EXTREMOS FISE World Series -   UCI BMX Freestyle Park Final Masculina DSPORTS 614 1614
domingo 19 01:00 hs. DEPORTES EXTREMOS FISE World Series -   UCI BMX Freestyle Park World Cup Final Masculina DSPORTS 619 1619
domingo 19 06:45 hs. DEPORTES EXTREMOS FISE World Series -   UCI BMX Freestyle Spine Ramp Final Masculina DSPORTS 614 1614
domingo 19 11:00 hs. PADEL Pro Padel League -   New York Dobles Femenino: Tercer Puesto DSPORTS 619 1619
domingo 19 12:30 hs. PADEL Pro Padel League -   New York Dobles Masculino: Tercer Puesto DSPORTS 619 1619
domingo 19 14:00 hs. PADEL Pro Padel League -   New York Final Dobles Femenina DSPORTS 619 1619
domingo 19 15:30 hs. PADEL Pro Padel League -   New York Final Dobles Masculina DSPORTS 619 1619
domingo 19 07:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour - Rabat Grand Prix DSPORTS 2 612 1612
domingo 19 20:30 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
