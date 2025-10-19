Directv: Agenda deportiva para el domingo 19 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 19 Agenda deportiva para el domingo 19 de octubre
Para este domingo 19 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 19
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 13 - Clausura
|Estudiantes de La Plata
|vs.
|Gimnasia La Plata
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 19
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 13 - Clausura
|San Martín de San Juan
|vs.
|Independiente
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 19
|✓
|15:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fase Final II - Fecha 2
|Aucas
|vs.
|Emelec
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|domingo 19
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fase Final I - Fecha 2
|Libertad
|vs.
|Universidad Católica
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 19
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Elche
|vs.
|Athletic de Bilbao
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 19
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Celta de Vigo
|vs.
|Real Sociedad
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 19
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Levante
|vs.
|Rayo Vallecano
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 9
|Getafe
|vs.
|Real Madrid
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 19
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 8
|Tottenham
|vs.
|Aston Villa
|ESPN
|621
|1621
|domingo 19
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 8
|Liverpool
|vs.
|Manchester United
|ESPN
|621
|1621
|domingo 19
|✓
|05:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 7
|Como
|vs.
|Juventus
|ESPN
|621
|1621
|domingo 19
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 7
|Cagliari
|vs.
|Bologna
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 19
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 7
|Atalanta
|vs.
|Lazio
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 19
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 7
|AC Milan
|vs.
|Fiorentina
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 19
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 8
|Nantes
|vs.
|Lille
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 19
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 9
|Fenerbahce
|vs.
|Fatih Karagumruk
|ESPN 6
|626
|1626
|domingo 19
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 10
|Castellón
|vs.
|Albacete
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 19
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 10
|Real Valladolid
|vs.
|Sporting Gijón
|DSPORTS
|617
|1617
|domingo 19
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 10
|Racing de Santander
|vs.
|Deportivo La Coruña
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Torneo Federal A - Final
|Atlético de Rafaela
|vs.
|Ciudad Bolívar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Zambia
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|España
|vs.
|Colombia
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 19
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Final
|Argentina
|vs.
|Marruecos
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 19
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina - Fecha 3
|Lazio
|vs.
|Juventus
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 19
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina - Fecha 3
|Inter de Milan
|vs.
|Parma
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 19
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL 7
|Kings League
|Fecha 1
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 19
|✓
|18:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming World Cup - Westmont
|Día 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Estados Unidos
|Carrera
|ESPN
|621
|1621
|domingo 19
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Americana - Serie de Campeonato - Juego 6
|Seattle Mariners
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 19
|✓
|11:00 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|CBF HR Macerata
|vs.
|Black Angels PG
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 19
|✓
|08:30 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Jacksonville Jaguars
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 19
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Philadelphia Eagles
|vs.
|Minnesota Vikings
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 19
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New England Patriots VS Tennessee Titans
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 19
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Washington Commanders
|vs.
|Dallas Cowboys
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 19
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Indianapolis Colts VS Los Angeles Chargers
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 19
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Atlanta Falcons
|vs.
|San Francisco 49ers
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 19
|✓
|01:00 hs.
|DEPORTES EXTREMOS
|FISE World Series - UCI BMX Freestyle Park
|Final Masculina
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 19
|✓
|01:00 hs.
|DEPORTES EXTREMOS
|FISE World Series - UCI BMX Freestyle Park World Cup
|Final Masculina
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 19
|✓
|06:45 hs.
|DEPORTES EXTREMOS
|FISE World Series - UCI BMX Freestyle Spine Ramp
|Final Masculina
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 19
|✓
|11:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - New York
|Dobles Femenino: Tercer Puesto
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 19
|✓
|12:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - New York
|Dobles Masculino: Tercer Puesto
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 19
|✓
|14:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - New York
|Final Dobles Femenina
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 19
|✓
|15:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - New York
|Final Dobles Masculina
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 19
|✓
|07:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - Rabat
|Grand Prix
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 19
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610