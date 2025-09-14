Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el domingo 14 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 14 de septiembre

Para este domingo 14 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 14 13:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Gimnasia La Plata vs. Unión TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 14 15:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Rosario Central vs. Boca Juniors ESPN 621 1621
domingo 14 18:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Defensa y Justicia vs. Platense TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 14 11:45 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 28 El Nacional vs. Macará ECUAVISA 182 1182
domingo 14 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Celta de Vigo vs. Girona DSPORTS 610 1610
domingo 14 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Levante vs. Betis DSPORTS 611 1611
domingo 14 11:30 hs. FÚTBOL Laliga EA Sports -   Fecha 4 Osasuna vs. Rayo Vallecano ESPN 3 623 1623
domingo 14 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Barcelona vs. Valencia DSPORTS 611 1611
domingo 14 08:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 4 Burnley vs. Liverpool ESPN 621 1621
domingo 14 10:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 4 Manchester City vs. Manchester United ESPN 621 1621
domingo 14 05:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 3 Roma vs. Torino ESPN 621 1621
domingo 14 08:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 3 Atalanta vs. Lecce ESPN 4 NO 1624
domingo 14 10:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 4 PSG vs. Lens ESPN 4 NO 1624
domingo 14 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 4 Rennes vs. Olympique Lyon ESPN 2 622 1622
domingo 14 08:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 3 St. Pauli vs. Augsburg ESPN 5 625 1625
domingo 14 14:00 hs. FÚTBOL Brasileirao - Fecha   23 Juventude vs. Flamengo EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
domingo 14 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 5 Andorra vs. Córdoba DSPORTS 618 1618
domingo 14 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 5 Racing de Santander vs. Cultural Leonesa DSPORTS 618 1618
domingo 14 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 5 Sporting Gijón vs. Burgos DSPORTS 618 1618
domingo 14 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 5 Granada vs. Leganés DSPORTS 618 1618
domingo 14 09:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Tercer Puesto DSPORTS 2 612 1612
domingo 14 13:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino Final DSPORTS 2 612 1612
domingo 14 14:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia -   Fecha 2 Racing 92 vs. Bordeaux ESPN 3 623 1623
domingo 14 04:30 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 España vs. Dinamarca DSPORTS + 613 1613
domingo 14 09:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupos   Mundial 1 Grecia vs. Brasil DSPORTS 611 1611
domingo 14 10:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Ecuador vs. Bosnia & Herzagovina DSPORTS 610 1610
domingo 14 10:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Ecuador vs. Bosnia & Herzagovina DSPORTS 616 1616
domingo 14 03:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de San Marino Carrera ESPN 2 622 1622
domingo 14 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Yankees vs. Boston Red Sox ESPN 3 623 1623
domingo 14 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings ESPN 2 622 1622
domingo 14 03:20 hs. BOXEO Boxeo - Título de   peso gallo AMB, CMB,FIB & OMB Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev ESPN 4 NO 1624
domingo 14 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Irán vs. Egipto DSPORTS 616 1616
domingo 14 01:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Ucrania vs. Bélgica DSPORTS 614 1614
domingo 14 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Serbia vs. República Checa DSPORTS 614 1614
domingo 14 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Francia vs. Corea del Sur DSPORTS 619 1619
domingo 14 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Brasil vs. China DSPORTS 615 1615
domingo 14 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Italia vs. Argelia DSPORTS 614 1614
domingo 14 21:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Cuba vs. Colombia DSPORTS 2 612 1612
domingo 14 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Turquía vs. Libia DSPORTS 614 1614
domingo 14 06:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW PGA   Championship Ronda Final ESPN 3 623 1623
domingo 14 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New York Giants vs. Dallas Cowboys ESPN 5 625 1625
domingo 14 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Seattle Seahawks vs. Pittsburgh Steelers ESPN 7 627 1627
domingo 14 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs ESPN 5 625 1625
domingo 14 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals ESPN 7 627 1627
domingo 14 09:30 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 21 ESPN 2 622 1622
domingo 14 12:00 hs. CICLISMO Ciclismo Grand Prix Cycliste de Montreal DSPORTS + 613 1613
domingo 14 16:30 hs. BMX UCI Mountain Bike   World Championships F16 DSPORTS + 613 1613
domingo 14 08:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Reisenbeck: Grand Prix DSPORTS 619 1619
domingo 14 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
domingo 14 17:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
domingo 14 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el domingo 14 de septiembre

  2. Un espejo distorsionado de la realidad: cuando las redes duelen

  3. Trastornos alimentarios: por qué la comida refleja mucho más que hambre

  4. Los mejores restobares y sitios para salir de noche en Guayaquil y Samborondón

  5. El chef Juan José Morán, entre la cocina y el pan

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  4. Temblor en Ecuador hoy: Varios sismos se sintieron este 13 de septiembre

  5. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

Te recomendamos