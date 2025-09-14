Directv: Agenda deportiva para el domingo 14 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 14 de septiembre
Para este domingo 14 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|domingo 14
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Gimnasia La Plata
|vs.
|Unión
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 14
|✓
|15:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Rosario Central
|vs.
|Boca Juniors
|ESPN
|621
|1621
|domingo 14
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Defensa y Justicia
|vs.
|Platense
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 14
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 28
|El Nacional
|vs.
|Macará
|ECUAVISA
|182
|1182
|domingo 14
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Celta de Vigo
|vs.
|Girona
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 14
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Levante
|vs.
|Betis
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 14
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Laliga EA Sports - Fecha 4
|Osasuna
|vs.
|Rayo Vallecano
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 14
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Barcelona
|vs.
|Valencia
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 14
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 4
|Burnley
|vs.
|Liverpool
|ESPN
|621
|1621
|domingo 14
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 4
|Manchester City
|vs.
|Manchester United
|ESPN
|621
|1621
|domingo 14
|✓
|05:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 3
|Roma
|vs.
|Torino
|ESPN
|621
|1621
|domingo 14
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 3
|Atalanta
|vs.
|Lecce
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 14
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 4
|PSG
|vs.
|Lens
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 14
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 4
|Rennes
|vs.
|Olympique Lyon
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 14
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 3
|St. Pauli
|vs.
|Augsburg
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 14
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Brasileirao - Fecha 23
|Juventude
|vs.
|Flamengo
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|domingo 14
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 5
|Andorra
|vs.
|Córdoba
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 14
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 5
|Racing de Santander
|vs.
|Cultural Leonesa
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 14
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 5
|Sporting Gijón
|vs.
|Burgos
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 14
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 5
|Granada
|vs.
|Leganés
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 14
|✓
|09:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Tercer Puesto
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 14
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino
|Final
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 14
|✓
|14:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia - Fecha 2
|Racing 92
|vs.
|Bordeaux
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 14
|✓
|04:30 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|España
|vs.
|Dinamarca
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 14
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupos Mundial 1
|Grecia
|vs.
|Brasil
|DSPORTS
|611
|1611
|domingo 14
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Ecuador
|vs.
|Bosnia & Herzagovina
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 14
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Ecuador
|vs.
|Bosnia & Herzagovina
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 14
|✓
|03:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de San Marino
|Carrera
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 14
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Yankees
|vs.
|Boston Red Sox
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 14
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Atlanta Falcons
|vs.
|Minnesota Vikings
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 14
|✓
|03:20 hs.
|BOXEO
|Boxeo - Título de peso gallo AMB, CMB,FIB & OMB
|Naoya Inoue
|vs.
|Murodjon Akhmadaliev
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 14
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Irán
|vs.
|Egipto
|DSPORTS
|616
|1616
|domingo 14
|✓
|01:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Ucrania
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 14
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Serbia
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 14
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 14
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|China
|DSPORTS
|615
|1615
|domingo 14
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Argelia
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 14
|✓
|21:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Cuba
|vs.
|Colombia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 14
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|Libia
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 14
|✓
|06:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW PGA Championship
|Ronda Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 14
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Giants
|vs.
|Dallas Cowboys
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 14
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Seattle Seahawks
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 14
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Philadelphia Eagles
|vs.
|Kansas City Chiefs
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 14
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Carolina Panthers
|vs.
|Arizona Cardinals
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 14
|✓
|09:30 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 21
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 14
|✓
|12:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo
|Grand Prix Cycliste de Montreal
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 14
|✓
|16:30 hs.
|BMX
|UCI Mountain Bike World Championships
|F16
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 14
|✓
|08:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Reisenbeck: Grand Prix
|DSPORTS
|619
|1619
|domingo 14
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|domingo 14
|✓
|17:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 14
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613