Este domingo podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el domingo 12 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 12 de octubre

Para este domingo 12 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
domingo 12 12:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura Aldosivi vs. Huracán TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 12 14:45 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura Instituto vs. Atlético Tucumán TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 12 17:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura River Plate vs. Sarmiento ESPN 621 1621
domingo 12 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura Independiente vs. Lanús TYC INTERNACIONAL 629 1629
domingo 12 07:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas San Marino vs. Chipre ESPN 2 622 1622
domingo 12 10:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Países Bajos vs. Finlandia ESPN 621 1621
domingo 12 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Croacia vs. Gibraltar ESPN 621 1621
domingo 12 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Cuartos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 12 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Cuartos de Final Equipos a confirmar DSPORTS 610 1610
domingo 12 06:30 hs. FÚTBOL Serie A Femenina -   Fecha 2 AC Milan vs. Roma DSPORTS 614 1614
domingo 12 10:30 hs. FÚTBOL Women's Super League Liverpool vs. Manchester CIty ESPN 2 622 1622
domingo 12 18:00 hs. BÁSQUET NBA - Pretemporada Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers ESPN 3 623 1623
domingo 12 20:30 hs. BÁSQUET NBA - Pretemporada Los Angeles Clippers vs. Denver Nuggets ESPN 3 623 1623
domingo 12 14:00 hs. BÁSQUET WNBA - Final - Juego   5 (De ser necesario) Las Vegas Aces vs. Phoenix Mercury ESPN 2 622 1622
domingo 12 03:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Final ESPN 621 1621
domingo 12 07:15 hs. ATLETISMO Maratón 2025 Chicago Marathon ESPN 4 NO 1624
domingo 12 17:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming Championships - Carnel Día 3 DSPORTS + 613 1613
domingo 12 06:00 hs. BÉISBOL MLB - Pretemporada Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns ESPN 5 625 1625
domingo 12 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Liga Americana   - Serie de Campeonato - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 5 625 1625
domingo 12 08:30 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular New York Jets vs. Denver Broncos ESPN 5 625 1625
domingo 12 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns ESPN 5 625 1625
domingo 12 12:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Jacksonville Jaguars vs. Seattle Seahawks ESPN 7 627 1627
domingo 12 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Tampa Bay Buccaneers vs. San Francisco 49ers ESPN 5 625 1625
domingo 12 15:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Las Vegas Raiders vs. Tennessee Titans ESPN 7 627 1627
domingo 12 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions ESPN 2 622 1622
domingo 12 07:30 hs. CICLISMO Ciclismo - UCI Gravel   World Championships Men Elite DSPORTS + 613 1613
domingo 12 08:00 hs. CICLISMO Ciclismo París-Tours 2025 ESPN 621 1621
domingo 12 11:00 hs. PADEL Premier Padel - Milán   P1 Final ESPN 3 623 1623
domingo 12 06:30 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour   GP - Roma CSI 5 DSPORTS 2 612 1612
domingo 12 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
