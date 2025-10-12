Directv: Agenda deportiva para el domingo 12 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este domingo 12 de octubre
Para este domingo 12 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|domingo 12
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|Aldosivi
|vs.
|Huracán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 12
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|Instituto
|vs.
|Atlético Tucumán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 12
|✓
|17:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|River Plate
|vs.
|Sarmiento
|ESPN
|621
|1621
|domingo 12
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|Independiente
|vs.
|Lanús
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|domingo 12
|✓
|07:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|San Marino
|vs.
|Chipre
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 12
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Países Bajos
|vs.
|Finlandia
|ESPN
|621
|1621
|domingo 12
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Croacia
|vs.
|Gibraltar
|ESPN
|621
|1621
|domingo 12
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Cuartos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 12
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Cuartos de Final
|Equipos a confirmar
|DSPORTS
|610
|1610
|domingo 12
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina - Fecha 2
|AC Milan
|vs.
|Roma
|DSPORTS
|614
|1614
|domingo 12
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Women's Super League
|Liverpool
|vs.
|Manchester CIty
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 12
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Pretemporada
|Boston Celtics
|vs.
|Cleveland Cavaliers
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 12
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Pretemporada
|Los Angeles Clippers
|vs.
|Denver Nuggets
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 12
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Final - Juego 5 (De ser necesario)
|Las Vegas Aces
|vs.
|Phoenix Mercury
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 12
|✓
|03:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Final
|ESPN
|621
|1621
|domingo 12
|✓
|07:15 hs.
|ATLETISMO
|Maratón
|2025 Chicago Marathon
|ESPN 4
|NO
|1624
|domingo 12
|✓
|17:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming Championships - Carnel
|Día 3
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 12
|✓
|06:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Pretemporada
|Brooklyn Nets
|vs.
|Phoenix Suns
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 12
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Liga Americana - Serie de Campeonato - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 12
|✓
|08:30 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|New York Jets
|vs.
|Denver Broncos
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 12
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Pittsburgh Steelers
|vs.
|Cleveland Browns
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 12
|✓
|12:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Jacksonville Jaguars
|vs.
|Seattle Seahawks
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 12
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Tampa Bay Buccaneers
|vs.
|San Francisco 49ers
|ESPN 5
|625
|1625
|domingo 12
|✓
|15:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Las Vegas Raiders
|vs.
|Tennessee Titans
|ESPN 7
|627
|1627
|domingo 12
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Kansas City Chiefs
|vs.
|Detroit Lions
|ESPN 2
|622
|1622
|domingo 12
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - UCI Gravel World Championships
|Men Elite
|DSPORTS +
|613
|1613
|domingo 12
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo
|París-Tours 2025
|ESPN
|621
|1621
|domingo 12
|✓
|11:00 hs.
|PADEL
|Premier Padel - Milán P1
|Final
|ESPN 3
|623
|1623
|domingo 12
|✓
|06:30 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Roma
|CSI 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|domingo 12
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610