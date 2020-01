De África para el campeón ecuatoriano

El delantero africano Senga Nicolás Kata Martínez se encuentra en Manta para cerrar su incorporación al Delfín y completar la cuota de seis extranjeros del campeón de la LigaPro, que además de los torneos locales, disputará la Copa Libertadores.

“El técnico me llamó, me dijo que el equipo es campeón de Ecuador y que hay torneos interesantes por jugar como la Libertadores. Me interesó el reto y espero cumplir con las expectativas”, manifestó.

Niko Kata, como le conocen al atacante de 27 años, nació en España y tiene también la nacionalidad congoleña. Fue dirigió por López en la selección de Guinea Ecuatorial.

Édison Baldeón, gerente del Delfín, indicó a Efe que el extranjero "se encuentra en Manta negociando su vinculación con el Delfín por pedido del técnico del equipo, pero todavía faltan detalles para su contratación", comentó

El delantero africano llega tras militar en el Valencia B, de la Segunda División de España. En su trayectoria ha marcado 56 goles en 154 partidos.

"Si se concreta la vinculación de Kata se cerrarán las contrataciones para la actual temporada", afirmó Baldeon.

Entre los refuerzos extranjeros de Delfín figuran el portero venezolano Alaín Baroja, los uruguayos Agustín Ale (defensa), Martín Alaniz (volante), y los atacantes Oscar Benítez (argentino) y José Adolfo Valencia (colombiano), hijo del Tren Valencia.

El primer encuentro oficial del cuadro manabita será el 1 de febrero, con la disputa de la Supercopa Ecuador ante Liga de Quito, en el estadio Christian Benítez.