Aferrados a la revancha

Emelec inicia esta tarde su camino en un nuevo año. El 2020 dejó un sinsabor en la hinchada millonaria, luego de no alcanzar la final y quedarse fuera de Copa Libertadores, por segundo año consecutivo. Hoy, la revancha deportiva que ha venido cocinando Emelec en su pretemporada, arranca contra Deportivo Cuenca en el Capwell y a los azules solo les vale ganar.

Los comienzos no suelen ser negativos para los millonarios, que desde el 2013 hasta el 2020 no perdieron en su inicio de campeonato. En esas ocho temporadas, los azules ganaron en cuatro ocasiones (2019, 2018, 2014 y 2013) y empataron la misma cantidad de veces (2020, 2017, 2016 y 2015).

La última vez que el Bombillo arrancó un torneo en condición de local, fue contra Universidad Católica, en 2017. El duelo, que se jugó en el estadio Modelo Alberto Spencer, terminó igualado 2-2.

El Capwell acogerá hoy un inicio de campeonato después de siete temporadas. Fue en 2014 la última vez que el Bombillo debutó en su estadio. Lo hizo contra Mushuc Runa y terminó el duelo 1-0 arriba, con tanto de Dennis Stracqualursi.

Dejando un lado este contexto histórico favorable para los eléctricos, hoy comienzan un nuevo desafío y sus futbolistas lo reconocen.

Alexis Zapata, colombiano que llegó el año pasado al Bombillo, dejó claro que en este 2021 intentará mostrar una cara diferente al 2020.

“Desde que llegué aquí llegué con un objetivo claro y es el de ser campeón con este equipo. Es una revancha para mí por lo que sucedió el año pasado. En los partidos que tuve contra grandes rivales se demostró que estamos para grandes cosas. Este año busco hacer las cosas bien”, dijo el volante colombiano.

Para el duelo de hoy contra Deportivo Cuenca, el cuerpo técnico que encabeza Ismael Rescalvo ya tiene un once tentativo, pero con la noticia de que no podrá contar con dos futbolistas para el arranque: Luca Sosa (todavía no recibe la carta de naturalizado) y Lass Bangoura (padece de una contractura muscular).

De los refuerzos de Emelec en esta temporada 2021, el único que hará su debut oficial es Ángel Gracia, quien fue estelar en los dos duelos preparatorios del Bombillo y se ha consolidado en el once de Rescalvo.