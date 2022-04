El 'Brasilero' de Jiu Jitsu es considerado, sin duda, uno de los torneos más duros de este deporte en el mundo, a pesar de no tener la misma exposición que el Mundial o el Panamericano. Es precisamente en esta competición que Adrián Torres peleará en representación del Jiu Jitsu ecuatoriano el próximo 12 de mayo de 2022.

'Adristar' como lo conoce la comunidad jiujitsera del Ecuador, es uno de los mejores atletas cinturón café adulto compitiendo en el país. Ha sido múltiple campeón en los circuitos nacionales, y también a nivel internacional. Ahora apunta a las grandes ligas y se prepara para obtener su primera medalla de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF).

Luego de coronarse campeón absoluto en el torneo de la Federación Ecuatoriana de Jiu Jitsu Brasileño (FEJJB) en diciembre de 2021, y llevarse el premio de un pasaje e inscripción para competir en un torneo internacional avalado por la IBJJF, 'Adristar' empezó su preparación, aún sin conocer cuál sería el evento escogido. Su objetivo es ser campeón pero sobre todo "conseguir la gloria".

Sangre, sudor y lágrimas

El guayaquileño conoció el Jiu Jitsu en el año 2016, se enganchó y nunca más pudo parar de entrenar. Se convirtió en competidor y destacó siendo múltiple campeón de su categoría de peso y absolutos, en todos los cinturones que fue escalando en su carrera como artista marcial.

En el año 2019 fue seleccionado nacional por la FEJJB y representó a Ecuador en el Sudamericano de Jiu Jitsu en Sao Paulo, sin embargo, una lesión luego de ganar su primera lucha no le permitió alcanzar un lugar en el podio. Ser representante del país en este deporte lo ayudó a recibir una beca universitaria, con la que pudo convertirse en profesional en abril de 2022.

El Jiu Jitsu me lo ha dado todo, y por eso me esfuerzo para ser el mejor, a pesar de mis responsabilidades me doy el tiempo para entrenar 4 horas diarias.

'Adristar'