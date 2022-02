Adrenalina, el mejor relax para Neisi Dajomes y Angie Palacios

Volvieron a la infancia. Neisi Dajomes y Angie Palacios disfrutaron del cosquilleo en sus estómagos, pero no por las competencias, sino por los juegos mecánicos.

A las deportistas olímpicas, que consiguieron la medalla de oro y un diploma en la cita de Tokio 2021, las emociones fuertes las libera de las tensiones de los entrenamientos y torneos.

Ellas aprovecharon un homenaje realizado a los deportistas de la Concentración Deportiva de Pichincha en un parque de diversiones del norte de Quito para, como confesaron, “subirnos a los más duros”. Parecían dos niñas.

Neisi confesó que cuando tenía 14 años, su primer entrenador, Walter Llerena, después de competencias en Estados Unidos, la llevó a los juegos mecánicos en Orlando.

“Esa adrenalina de los juegos me relaja, me baja la tensión. Me gustan mucho, mi preferida es la montaña rusa”, indicó Dajomes.

Su hermana, Angie, comparte ese gusto. “Es una adrenalina diferente a la que se siente cuando se está en la plataforma de levantamiento de pesas para competir. En los juegos me libero, ese sustito me encanta”, dijo entre risas.

Apenas vieron la catapulta mecánica le pusieron el ojo. Se subieron a la esfera metálica y esperaron ansiosas el lanzamiento hacia el cielo. “Estuvo cheverísimo. La sensación de llegar tan alto es indescriptible”, contó Neisi.

Neisi y Angie manifestaron distendidas a EXPRESO que les ha costado acostumbrarse al reconocimiento público, tras su histórica actuación en los Olímpicos de Tokio. Pese a ello, nunca se niegan para una foto o un autógrafo.

“Mucha gente me reconoce, me pide fotos, todavía no me acostumbro a esa admiración, es algo que no pasaba hace siete meses; mi vida cambió. Todo eso me inspira a seguir trabajando porque cuento con el apoyo de mi pueblo”, contó Dajomes.

También reveló que al ver a los jóvenes deportistas que estuvieron en el agasajo, recordó cuando era niña y miraba con admiración a pesistas como Alexandra Escobar o Seledina Nieves. “Ahora sentir esa admiración que tienen conmigo me llena de orgullo”, aseguró.

En el homenaje, Neisi recibió 20 mil dólares por parte del Team Pichincha. 40 mil más serán aportados para la compra de una casa.

Tras unos meses de descanso para pasar con la familia, Neisi y Angie retomaron ya los entrenamientos. A fines de este mes tienen previsto viajar a Aruba (Caribe) para ser parte de un campamento con miras a los Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y el Campeonato Mundial de levantamiento de pesas.

“La preparación es muy dura por el cambio en las categorías, tengo que subir de peso. Queremos seguir contando con el apoyo para prepararnos con la meta en mejorar las marcas y llegar de la mejor manera a París 2024”, sentenció la campeona olímpica.