PLAN SALUD
AC Milan
AC Milan jugará en el Meazza su primer partido de local en la Copa de Italia 2025-26.cortesía

AC Milan vs. Lecce: Cómo ver EN VIVO, horario y detalles | Copa de Italia 2025-26

El AC Milán, tercero en la Serie A, parte como gran favorito ante Lecce en Copa de Italia. Estupiñán podría tener minutos

  • Redacción Expreso

El AC Milán, uno de los clubes más laureados del fútbol italiano, saldrá a la cancha del estadio Giuseppe Meazza con la intención de ratificar su favoritismo y sellar su pase a los octavos de final de la Copa de Italia. Su rival, el modesto Lecce, buscará dar la sorpresa en un partido que se presenta como una batalla de David contra Goliat. 

El equipo rossoneri, que se ubica en el tercer puesto de la Serie A, llega al duelo con la moral en alto después de una contundente victoria 3-0 sobre el Udinese. Con un juego que dejó buenas sensaciones, los dirigidos por Massimiliano Allegri son los claros candidatos para avanzar.

Serie A - Udinese vs (15205753)
Pervis Estupiñan sería titular en la banda izquierda del AC Milan.Ettore Griffoni
Se espera que el estratega italiano apueste por un esquema 3-5-2, con la posible titularidad del lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán en la banda izquierda.

Por su parte, el Lecce, que atraviesa un complicado momento al ser el colista de la Serie A, viene de una derrota 2-1 ante el Cagliari. A pesar de su difícil realidad en la liga, el equipo de Eusebio di Francesco sueña con una hazaña en Milán. El club giallorossi logró su cupo en esta instancia copera tras superar 2-0 al Juve Stabia, de la Serie B.

El partido promete ser un choque de realidades: el poderío ofensivo y la solidez del AC Milán contra la necesidad de una gesta del Lecce. La afición milanista espera un triunfo sin sobresaltos para seguir soñando con el título de la Copa.

Esto debes saber para ver en vivo AC Milan vs. Lecce

  • Fecha: martes 23 de septiembre
  • Horarios: 14:00 (ECU / COL / PER), 15:00 (VEN / BOL), 16:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • Dónde: estadio Giuseppe Meazza, Italia
  • Canales de Televisión y streaming: DSports (610 - 1610) y DGo

