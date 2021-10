Abel 'Authentic' Mina, boxeador ecuatoriano que peleará el próximo viernes 15 de octubre en la cartelera 'Poker of Ases 2', en Panamá, intentará conseguir la victoria que le permita meterse entre los primeros 50 de su categoría para perfilarse como un contendiente al título de una de las 4 asociaciones de boxeo a nivel mundial. En el combate pactado a 10 asaltos, enfrentará al pugilista panameño, Alberto Mosquera.

En su carrera como boxeador amateur, llegó a ser 15 veces campeón nacional y también campeón Bolivariano, sin embargo, hizo su salto al profesionalismo con el objetivo de buscar estabilidad económica que le permitiera darle un "futuro a su familia".

Mina, contó a EXPRESO que llegó en 2006 a la Concentración Deportiva de Pichincha y cuando decidió convertirse en profesional, tuvo que abandonarla. "Cuando me hice Pro, me dijeron que tenía que irme y que ya no podían seguir dándome sustento, tuve que salir a buscar trabajo y eso me costaba horas de entrenamiento".

Los pecados de Alfaro en la amarga derrota de Ecuador ante Venezuela Leer más

El púgil quiteño es enfático cuando afirma que en Ecuador, el apoyo al boxeo profesional es completamente nulo. Para Mina, la transición de boxeador amateur a profesional solo trae "dolores de cabeza" a los peleadores, muchos no lo logran e incluso deciden abandonar el deporte.

La empresa privada ha sido la principal aliada para Abel, estas le han ofrecido el apoyo económico necesario para que él pueda concentrarse al 100 % en sus entrenamientos.

En mis 15 peleas como profesional, nunca he recibido una llamada del Ministerio del Deporte o el Comité Olímpico, interesándose en lo que estoy haciendo o para ayudarme con mi preparación 'Authentic'

En el año 2020 lanzó su carrera como boxeador profesional y relató que para costear los viáticos de sus primeras peleas, tuvo que crear campañas de recaudación de fondos. Necesitaba reunir dinero para poder viajar a México, sin embargo, esta estrategia no tuvo el éxito esperado y su equipo tuvo que pedirlo prestado. "Aún estamos debiendo ese dinero, tuvimos que costear todos los gastos por cuenta propia, era eso o no viajar"

Además, comentó que a medida que fue ganando peleas y los medios empezaron a darle cabida a sus logros, recibió un 'tibio' acercamiento por parte del Ministerio del Deporte, sin embargo, no pasó más que de una llamada. También manifestó que lo que necesita el boxeo es "apoyo económico" porque él y todos los peleadores representan a Ecuador y ponen la bandera del país en Alto.

En marzo de 2021 ,cuando estaba preparando mis peleas en el extranjero, el Ministro, Sebastián Palacios me llamó. Sin embargo, esto quedó en nada, todo lo conseguimos por autogestión. Mina

El próximo 15 de octubre, 'Authentic' intentará conseguir la victoria y así posicionarse entre el puesto 45 o 50 de su categoría, luego de esto tiene planeado hacer dos o tres peleas más para entrar entre los primeros quince. De esta forma, al ubicarse en el 'Top 15', ya podría ser llamado a disputar el cinturón de campeón de una de las cuatro asociaciones de boxeo Mundial.