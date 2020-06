Los 5 mejores goles de la Tricolor en el Mundial de Polonia sub-20

Hace un año el Ecuador se levantaba ilusionado con una selección sub 20 que estaba por disputar el tercer lugar de la Copa del Mundo y que consiguió, por primera vez en la historia del deporte local, una presea en un Mundial de fútbol. Los futbolistas, cuerpo técnico y colaboradores dejaron imágenes inolvidables y EXPRESO recuerda los 5 mejores goles que la Tri logró en Polonia.

1. Bombazo de la Máquina

Ecuador y Uruguay se disputaban un partido cerrado por los octavos de final. El 1-1 obliga a ir a los alargues, hasta que Sergio 'Máquina' Quinteros aprovechó un rebote fuera del área, empalmó el balón y este entró llevándose todo por delante hasta abrazar la ned. Golazo.

2.Un misil hacia los EE.UU.

Ecuador enfrentó en cuartos de final a Estados Unidos. El partido lo abrió José Cifuentes con un derechazo de casi 30 metros, inatajable para el portero norteamericano. El gol fue elegido como el mejor del torno. Otra joya del ahora jugador del LA FC.

3. La zurda de Plata

Era el último partido de la Mini-Tri en fase de grupos y estaba obligado a ganarlo. Un desborde por izquierda de Gustavo Vallecilla que se filtra en el área, lanza un pase rasante que recibe Gonzalo Plata, quien nada más pone la cara interna de su zurda para enviarla al fondo del arco.

4. El gol que hizo historia

Ecuador e Italia se disputaban el tercer lugar del Mundial. La Tricolor ya había medido a los europeos en fase de grupos y cayeron, sin embargo en esta prueba se quedaron con el premio. El gol causante de todo fue el de Richard Mina, quien recibió un centro desde la zurda de Diego Palacios, rozó Leo Campana en el camino y el zaguero empujó a gol.

5. Entre la polémica y la clasificación

Este gol lo firmó Jhon Jairo Espinoza en el 2-1 contra Estados Unidos. En las imágenes el ecuatoriano aparece fuera de lugar, pero el árbitro central no nulitó la jugada. Este gol no solo estuvo marcado por eso, sino pro la jugada individual de Gonzalo Plata, quien no pudo de celebrar uno de los mejores goles del torneo porque estrelló en el horizontal.