Cuenca: La gastronomía de la ‘10 de Agosto’ impulsa su turismo

Recorrer la ‘10 de Agosto’ es adentrarse en un ambiente colorido y lleno de sonidos variados. Así es como marca la diferencia de lo que comúnmente se observa en el Centro Histórico de Cuenca. ‘Venga mi bonita’, ‘qué buscaba suquita’, ‘joven buen mozo en qué le ayudamos’ se escucha entre los comerciantes mientras se recorre los pasillos ordenados y limpios de su interior.

En un recorrido realizado por EXPRESO a las instalaciones de este mercado, de más 70 años de historia, se dialogó con los comerciantes del lugar para conocer el espíritu que guarda. La segunda planta del mercado es lo que llama a muchos a visitarlo. Aquí se encuentra la zona gastronómica, en donde unos 80 comerciantes ofrecen una variada lista de platillos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana. María Lema, quien lleva 25 años ofreciendo el tradicional hornado, conquista a los comensales con su carisma.

“Venga mi corazón” les dice a quienes se acercan a su puesto de ventas, el 550, y les ofrece una muestra gratuita de su especialidad. Luego les explica el costo de los platos y finalmente les pide que se ubiquen en el comedor que tiene el mercado.

Nosotros les atendemos con amor y respeto para que se sientan como en casa”, explica Lema. Para ella y sus 12 compañeras de la zona del hornado el buen trato que ofrecen a sus visitantes es la clave para que su mercado haya sido hace unas semanas reconocido como un ‘Mercado Gastronómico’.

El reconocimiento que recibió este lugar fue entregado por el Ministerio de Turismo para destacar sus atractivos. Los comerciantes son constantemente capacitados en atención al cliente, buenas prácticas sanitarias y hasta en inglés básico para entenderse con los extranjeros. Además, el mercado recibió el pasado domingo, en el marco de la sesión solemne por los 204 años de Independencia de Cuenca, un acuerdo de reconocimiento por parte del Concejo Cantonal.

Atractivo turístico

Para los turistas locales y extranjeros, el sitio es uno de los puntos fijos a visitar.

“No hay persona alguna que no me haya recomendado venir a comer a este mercado. Todos me lo dijeron. En Guayaquil, de donde soy; y mis amigos que viven en Cuenca. Y eso me encanta. Saber que Cuenca cuenta con un lugar tradicional, popular, que se ha convertido en una referencia gastronómica”, añada Daniela Castro, habitante de Urdesa, en Guayaquil; quien durante este feriado estuvo en la capital de Azuay.

Una opinión similar comparte Jeremmy Vilona, quien llegó a Ecuador hace 7 meses desde Estados Unidos. Vive en Quito y asegura que uno de los rincones que más le gusta visitar es Cuenca.

“Me gusta su tranquilidad, pero todavía más su comida. Es riquísima. Siempre voy al mercado, la gente hasta me conoce. Todo es muy rico ahí. La comida es fresca, además de que el mercado tiene mucho color por dentro y por fuera. Es como los de Ciudad de México, en México”, detalla a EXPRESO.

En el centro de abastos, otro punto fijo a recorrer es la zona de los tradicionales jugos ‘rompe nucas’. Marco Torres trabaja en el puesto llamado ‘Doña Margarita’, aquí la variedad de jugos es extensa, pero reconoce que los más apetecidos por los turistas son los famosos ‘rompe nucas’. El peculiar nombre que se ha ganado el jugo de coco con hielo lo lleva por la sensación que deja una vez que se lo toma. “Lo hacemos con bastante hielo y cuando lo toman, por lo frío que está, se tiene un leve dolor en la cabeza. Pero es perfecto para esta temporada”, reseña.

El siguiente lugar en visitar fue el negocio de Rogelio Brito que ofrece desayunos y antojitos tradicionales como el pan de manteca con nata y humitas.

Este hombre trabaja junto a su nieta y nuera y destaca que está familiaridad es también lo que caracteriza al mercado. “En la mayoría de puestos trabajamos más de una generación y esto hace que nos dediquemos con más empeño para transformar a nuestro mercado en nuestra casa”, comenta.

Y esto la ciudadanía lo reconoce. “Entrar ahí es como entrar a tu casa y comer rico”, agrega la también guayaquileña Doris León.

