DANA en Valencia: El llanto de la reina Letizia asombra a la prensa internacional

Los medios europeos destacan este lunes 4 de noviembre de 2024 en sus informativos y en la prensa los incidentes en Paiporta, en la provincia de Valencia (España), durante la visita de los reyes y la comitiva gubernamental, donde fueron insultados y abucheados por vecinos de esa localidad, la más afectada por el temporal.

Desde Gran Bretaña, la cadena BBC difundió incluso el domingo en directo la tensión vivida cuando Felipe VI caminaba por las calles de Paiporta, y muchas emisoras abrieron sus boletines dominicales con los incidentes.

En la prensa británica, tanto el periódico 'Financial Times' (FT), que titula hoy "'Asesinos': los españoles arrojan barro al rey por la respuesta fallida a las inundaciones", como el rotativo 'The Times' destacan que la población civil dirigió la ira hacia el monarca y el presidente del Gobierno por la gestión del desastre.

"Cientos de personas abuchearon al rey Felipe y a la reina Letizia, así como al presidente del Gobierno y al líder regional de Valencia, arrojando barro y gritando 'asesinos'", señala 'The Guardian'.

RELACIONADAS Suben a 210 las víctimas mortales por la DANA en la provincia de Valencia

El rey Felipe habla con vecinos indignados, durante su visita a Paiporta este domingo. EFE/Ana Escobar

Francia destaca la ira popular hacia los monarcas y el gobierno español

Los medios de comunicación franceses recogen desde ayer la visita de los reyes, del presidente del Gobierno y del presidente valenciano a Paiporta y con los ataques y los reproches que les lanzaron sus habitantes.

El diario conservador Le Figaro dedica la fotografía de portada a esa visita con una imagen de Felipe VI mientras habla con un joven y el título "el rey de España atacado por los rescatados de las inundaciones".

El periódico de izquierdas Libération también incluye una imagen del desplazamiento de los reyes a Paiporta para ilustrar un editorial que lleva por título: en España, duelo y resentimiento, un cóctel explosivo".

Te invitamos a leer: Perú presenta ante 14 embajadas el proyecto de un ferrocarril

Las televisiones informativas francesas, como BFMTV y France Info también repiten este lunes las imágenes del recorrido que hicieron Felipe VI, Leticia, Pedro Sánchez y Carlos Mazón por las calles de Paiporta en medio de abucheos, insultos y lanzamiento de objetos y barro contra las autoridades.

También en Berlín, los medios alemanes se hicieron eco de los incidentes en Paiporta, incidiendo varios de ellos en sus titulares los gritos de "asesinos" proferidos por la multitud.

DANA en Valencia: Reportan la muerte de un ecuatoriano por la catástrofe Leer más

"Furiosas protestas contra Sánchez y Felipe VI en la zona de la catástrofe", titulaba la primera cadena de la televisión pública germana, mientras que la segunda se decantaba por "'asesinos': españoles lanzan fango a la pareja real".

El semanario de referencia Der Spiegel publicó un enfoque favorable a los reyes, al destacar que ambos "demostraron comprensión ante la ira y la insatisfacción de las víctimas" y "aceptaron la furia de la gente", pese a ser recibidos de forma "poco amistosa".

En cambio, el tabloide Bild, el diario más leído de Alemania, se centró en la figura de la reina con la cara manchada de barro. "Manchada de barro, insultada por el pueblo: la mayor humillación de Letizia", rotuló el diario sensacionalista.

El mismo domingo, en Italia, canales como el público Rainews24 retransmitió en directo las protestas mientras que el diario 'La Repubblica' titula en portada: "Revuelta en Valencia. Barro contra el rey y agredido Sánchez" y destaca las lágrimas de la reina Letizia mientras escuchaba a los afectados.

Tanto en la primera página de sus diarios en papel, como en sus digitales este lunes todos los medios destacan la rabia de los ciudadanos y las lágrimas de la reina Letizia.

La reina Letizia consuela a una víctima de las inundaciones, durante su visita a Paiporta este domingo EFE/ Ana Escobar

Te invitamos a leer | Italia: Jueces piden protección de su independencia ante la "presión" del Gobierno

"¡Asesinos!, ¡Fuera!, ¡Dimisión!. Y luego lanzamientos de barro, intentos de contacto físico, insultos. La indignación de los valencianos por cómo se ha gestionado hasta ahora la "emergencia Dana" no perdona a la familia real y obliga al rey Felipe VI a interrumpir su visita a los lugares de las inundaciones. La mañana acaba con su mujer Letizia Ortiz llorando y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligado a refugiarse en su coche , perseguido por la gente", así, por ejemplo, escribe el diario milanés 'Corriere della Sera'.

Cataluña, otra región afectada por las torrenciales lluvias en España Leer más

En Bélgica, el diario francófono ‘Le Soir’, que recoge los abucheos e insultos asegura que las peticiones de dimisión por parte de la población “no se dirigían tanto a la inacción de los políticos ante el calentamiento global que agravó esta catástrofe sin precedentes, como a la forma en que se gestionó”.

Por su parte, varios medios neerlandeses recogen las declaraciones posteriores del rey Felipe VI en “las que dice entender la ira de los españoles que lo abuchearon el domingo”, señala AD. “La pareja real estaba visiblemente afectada, pero permanecieron durante aproximadamente una hora hablando sin inmutarse con los residentes enojados, intentando calmarlos”, agrega.

Reacciones en Portugal: "Insultos y barro" para la familia real y el presidente Sánchez

En el país de Portugal, los periódicos 'Público', 'Correio da Manhã' y 'El Jornal de Notícias' incluyen en sus portadas la noticia de los incidentes, con titulares tan expresivos como "España. Reyes y Sánchez enfrentan ira popular tras las inundaciones mortales" o "Reyes insultados y agredidos con barro".

Te invitamos a leer: Donald Trump, el maestro de la provocación que nunca admite una derrota

Las lágrimas de la reina Letizia en Valencia sorprendieron a la prensa internacional

La reina Letizia, durante su visita este domingo a Paiporta, epicentro de las inundaciones de Valencia EFE/ Ana Escobar

Durante la visita, la reina Letizia se secaba lágrimas mientras algunas mujeres le aseguraban que esto “no es por usted”.

“Tres días para que llegue el ejército, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos nada”, les dijeron dos mujeres a la reina, a quien aseguraron que “nos están mintiendo”, a lo que ella, visiblemente superada por la situación, les confesó: “tenéis razón”.

España: Las torrenciales lluvias no paran y Barcelona entra en alerta Leer más

El presidente valenciano aguardaba tras el monarca con perfil bajo y cara seria, escuchando los cánticos que le pedían su dimisión.

“Traed una pala”, “que se manchen”, gritaban las personas que trataban de zafarse constantemente del cordón de seguridad para llegar lo más cerca posible.

En menos de dos minutos los vecinos acorralaron a la comitiva y cada vez que el rey trataba de seguir caminando hacia delante, muchos intentaban cortarle el paso con palas en la mano.

Gritos de rabia: "¡Han muerto niños!" y demandas por una respuesta inmediata

“¡Han muerto niños, no es como la pandemia que eran ancianos, niños!”, lloraba ante EFE un hombre. “Ahora ellos volverán a su casa a darse una ducha caliente y dormir en su cama”, se quejaba otro.

Ante el ambiente cada vez más hostil, aparecieron cuatro agentes de la policía montada, que despertaron el nerviosismo de los presentes debido a la actitud revoltosa de los caballos.

Tras casi media hora, la comitiva decidió replegarse y encaminarse hacia los vehículos que aguardaban unos metros atrás. Mazón se introdujo en uno de los coches y la reina en otro vehículo.

Encuentros improvisados: El rey escucha las quejas y llora con los afectados

El rey Felipe VI habla con vecinos de Paiporta, epicentro de las inundaciones, durante su visita este domingo a esta localidad valenciana EFE/Biel Aliño

El rey llegó a sentarse en la parte de atrás del suyo, pero a los pocos segundos cambió de opinión e indicó que quería acercarse a hablar con vecinos.

Entre gritos de “borbón, defiende a tu nación”, Felipe VI salió rodeado por un equipo de escoltas, guardias civiles y policías que sumaba alrededor de medio centenar de efectivos y señaló a la persona con la que quería hablar -aquellos que lloraban desconsoladamente pero también los que le insultaban con saña- y su jefe de seguridad los hacía pasar dentro del cordón para que se desahogaran.

Los reyes de España y Pedro Sánchez, recibidos con insultos en Paiporta Leer más

Te invitamos a leer: La Policía de Bolivia desbloquea la carretera tomada por 'evistas'

"¿Por qué no han venido antes?": Vecinos exigen respuestas al monarca

“¿Por qué no han venido antes?”, lloraba una mujer cogiéndole la mano. “¡Desplegad al ejército!”, le exigía un joven que segundos antes había estado acusando al monarca de tener las manos “manchadas de sangre”.

Para la mayoría, la comitiva real llegó solamente a “hacerse la foto”, mientras a ellos los tienen “abandonados”, según aseguró un anciano a EFE.

Felipe VI escuchó pacientemente al menos a una decena de vecinos, a los que repetía fórmulas como “lo entiendo” o “hacemos todo lo que podemos hacer”. “¿Y Sánchez dónde está? El rey está dando la cara”, preguntó uno de los presentes a los periodistas.

La mayoría de los que hablaron con el monarca salieron del cordón de seguridad llorando, mientras parte de los allí presentes les criticaban por escuchar al monarca: “¡no os creáis nada, os está utilizando!”, gritaban.

Tras estas audiencias improvisadas, Felipe VI se encaminó hacia su coche, donde, antes de entrar, juntó sus manos en señal de perdón a un pueblo que este domingo escenificó la indignación que siente hacia unas autoridades que, para ellos, llevan casi una semana ausentes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.