Costoso carro blindado del Municipio de Cuenca registra daños tras supuesto siniestro

A través de un informe municipal dirigido a la aseguradora Empire Cia. Ltda. se conoció que el vehículo blindado que transporta al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, habría sufrido un siniestro dejándolo con varios daños en su carrocería.

Entre los documentos a los cuales accedió este Diario también consta el informe elaborado por el chofer de la primera autoridad y el oficio dirigido a la aseguradora del vehículo firmado por el Director General Administrativo del Municipio de Cuenca.

Para el 15 de mayo aproximadamente se espera la llegada del nuevo automotor blindado adquirido por el Municipio de Cuenca para uso exclusivo del alcalde Cristian Zamora.



Los detalles del presunto siniestro de tránsito

El conductor explica en su informe que mientras transportaba al alcalde, el lunes 6 de enero de 2025 a las 06:00, se produjo un siniestro de tránsito al intentar rebasar a un automotor que estaba estacionado en la vía.

"Me apegue al costado izquierdo de la vía, la misma que es una vía de tercer orden, y no me percate que existía una zanja ya que estaba cubierta por llano", se explica en el informe. El siniestro habría ocurrido en la calle Cultura Cotocollao, en el sector del parque La Cofradía, en Chaullabamba.

El documento también recoge la serie de daños visibles que habría sufrido el automotor: capot, guardachoque delantero y posterior, guardafango delantero derecho, guardafango posterior izquierdo, suspensión posterior izquierda, llanta y neumático posterior izquierdo, faro delantero derecho, camisa delantera, luna posterior izquierda, puertas laterales lado izquierdo y estribos.

El informe continúa detallando que "pasó la primera planta, pero la segunda se encunetó y golpeando la parte posterior queriendo enderezar para no volcarme gire la dirección y se golpeó en la parte delantera".

El vehículo siendo utilizado por el alcalde Cristian Zamora. CORTESÍA

El polémico auto blindado de Cristian Zamora

El automotor siniestrado fue adquirido, tras un controvertido informe de seguridad del 30 de octubre de 2023 para la protección de Zamora, a un costo de $181.499 más IVA.

El mercado Nueve de Octubre acumula problemas sin resolver

Además, en el informe técnico se recomendó varias normas para la seguridad del burgomaestre tales como: "el equipo de seguridad VIP ha de estar conformado por: mínimo 2 agentes de protección y un conductor entrenado en manejo a la defensiva y ofensiva".

Si embargo, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) el conductor del automotor dispone de una licencia de conducir Tipo B y 15 citaciones de tránsito, todas por excesos de velocidad.

Además, entre las recomendaciones también consta que el alcalde deberá transportarse siempre acompañado de cuatro motocicletas para caravana, un vehículo de escolta y otro de back-up "para suplir al VIP y su seguridad inmediata".

Este Diario intento comunicarse con el gerente de la EMOV EP para conocer detalles del hecho y también se solicitó una versión oficial del alcalde a la directora de Comunicación, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta

