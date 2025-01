El mercado Nueve de Octubre acumula problemas sin resolver

Comercio informal, delincuencia, prostitución y consumo de alcohol son algunas de las problemáticas sociales que aquejan al mercado Nueve de Octubre y sus zonas aledañas, en el Centro Histórico de Cuenca.

En al menos ocho cuadras a la redonda del centro de abastos, desde la calle Hermano Miguel hasta la Manuel Vega, es fácil toparse con personas alcoholizadas que duermen en bancas y veredas, con mujeres que ejercen la prostitución y con decenas de comerciantes que ofrecen desde víveres hasta ropa y artículos para el hogar.

Una joven que trabaja por la zona y pidió se reserve su identidad comentó que a diario transita por la Plaza Cívica y que, a la hora de salir, prefiere cruzar dicho lugar en grupo para “sentirse un poco más segura”. Otro ciudadano, de unos 60 años, aseguró que el comercio informal es un problema que lleva décadas sin ser erradicado.

Reubicación de comerciantes informales

El Municipio de Cuenca anunció un plan para reubicar a unos 300 comerciantes en dos nuevas plataformas de la calle Valdivieso.

Mauricio Zambrano, presidente de la asociación de comerciantes 9 de Enero, dijo estar de acuerdo con la reubicación de él y de los 120 agremiados a su organización. Aunque el pesimismo le gana y asegura que no todos tendrán un espacio en las dos plataformas a donde serán llevados. “Existen giros de negocios que no tendrán lugar en ninguna de las plataformas, por ejemplo, quienes venden

comida ya preparada”, dijo.

Se debe dar prioridad a los comerciantes que llevamos más tiempo en las calles dado que el espacio en las plataformas será insuficiente para todos. Mauricio Zambrano Dirigente

Dolores Chapa, comerciante, tiene su puesto en la vereda de las calles Mariano Cueva y Sangurima. Ella sería una de las comerciantes que quedaría fuera de la reubicación debido a la naturaleza de su actividad.

La mujer, que lleva 35 años vendiendo en el lugar, siente incertidumbre porque no han tenido ningún comunicado oficial sobre el proceso de reubicación y si existirá o no un lugar para ella. “El alcalde ha dicho que, una vez recuperado el espacio público, no podrán asentarse nuevos vendedores, pero mi pregunta es a dónde nos iremos todos si no hay un lugar”, cuestionó.

En este sentido, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, aseguró que desde el 25 de enero se iniciará con la reubicación, que ha sido solicitada por las familias para dar orden a esta zona del centro. “Es un tema que soluciona de forma parcial, las plataformas están mucho más cerca. Las plataformas van a albergar a unos 350 comerciantes y ofreció generar nuevas plataformas en la ciudad para reubicar a todos”, informó.

Diego Cedillo, director municipal de Mercados, aseguró que el primer grupo de comerciantes en ser reubicados serán los que ocupan cerca de cinco cuadras de la calle Antonio Vega Muñoz.

Inseguridad y otros problemas

Sobre la problemática de inseguridad, prostitución, alcoholismo y microtráfico, Juan Carlos Torres, intendente general de la Policía de Azuay, informó que se han ejecutado operativos interinstitucionales con la Policía Nacional e instituciones municipales y los resultados han sido, por ejemplo, la clausura de lugares clandestinos, de hospedajes que son ocupados para ejercer la prostitución, retiro de armas blancas, entre otros.

Los operativos serán más rigurosos y con el apoyo de otras instituciones. Queremos sanear totalmente esta zona. Juan Carlos Torres Intendente

“En los últimos meses de 2024, se logró, por ejemplo, la clausura temporal de tres hostales que estaban ocupándose para otros fines”, señaló. La autoridad lamentó que tras el tiempo de clausura los sitios vuelven a abrir sus puertas y vuelven a cometer la infracción.

