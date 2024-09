Un sistema de contraflujos busca darle un respiro al ingreso sur de Cuenca

Un sistema de contraflujo se busca implementar en el ingreso sur de la capital azuaya, sobre la Panamericana Sur. El objetivo es aliviar la alta densidad vehicular que a diario se registra en la zona por el tránsito de buses, camiones, carros de carga y autos particulares. La ciudadanía ha expresado en repetidas ocasiones estar cansada de lidiar con los eternos atascos.

Según cifras de la dirección general de Gestión de Movilidad del Municipio de Cuenca, por el ingreso sur de la ciudad transitan de lunes a viernes en promedio 26.000 vehículos diarios, en ambos sentidos. Sin embargo, esta cifra supera los 30.000 los días sábados, ya sea en viajes de ingreso o salida de la urbe.

Pablo Carvallo, director de Gestión de Movilidad, puntualizó que se aplicará un nuevo sistema de movilidad en un tramo de 300 metros, donde se ha identificado un cuello de botella durante las horas pico.

En el tramo de la Panamericana Sur entre la calle Isaac Albéniz y la estación de servicios de Narancay, los trabajos de señalización ya culminaron. Sobre la calzada se dividieron tres carriles y se instalaron tres postes con luces indicativas.

“El proyecto tiene por objeto optimizar los flujos vehiculares de cada día de la semana. La idea es generar una infraestructura que pueda absorber la demanda de la vía. Este es un proyecto paliativo, mientras logramos desarrollar el proyecto del nuevo acceso sur”, detalló Carvallo.

Proyecto. El contraflujo se activará en horas pico entre semana y los fines de semana. La señalización se activará este mes. Claudia Pazán

El funcionamiento del contraflujo se aplicará en los momentos del día que registren mayor concentración de automotores. Carvallo mencionó como ejemplo que de lunes a viernes la demanda sube entre las 06:30 y las 08:30 con destino hacia el centro de la ciudad; mientras que por las noches, entre las 18:00 y las 20:00 en sentido contrario. Es así que las luces indicativas de los postes informarán qué carriles estarán activos y en qué sentido. Estos cambios han impactado entre los vecinos y usuarios frecuentes de esta arteria. El tramo donde se aplicará el contraflujo está lleno de locales de comida rápida e ingresos en ambos lados para los habitantes.

La obra genera opiniones divididas por parte del ciudadano

Rosita Chuchuca es propietaria de uno de los 10 locales de comida que existen en este tramo y para ella la nueva señalización ha significado un impacto negativo para su negocio, dado que los comensales ya no pueden estacionar sus vehículos para ingresar a su local.

Este comentario se repite entre los comerciantes de la zona, pero hay quienes están de acuerdo. Fernando Valverde, habitante del lugar, elogió la decisión señalando que “por los vehículos que permanecen en la vía hay veces que toca hacer maniobras peligrosas para girar hacia nuestros domicilios”.

En 2020 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas proponía la construcción de un corredor vial de 15 kilómetros de longitud, con cuatro carriles de circulación, una ciclovía con control de inundaciones, 16 puentes y cuatro intercambiadores de tránsito. Sin embargo, el proyecto no progresó.

¿Qué dicen los especialistas en torno al proyecto?

Para el arquitecto urbanista e investigador independiente Sebastián Vanegas, los criterios contrarios de la gente ante el nuevo proyecto se deben a que “son soluciones aisladas en una zona que está a punto del colapso por la gran cantidad de actores que convergen en ella”.

El profesional aseguró que “detrás de un proyecto siempre debe estar lo que sucede como forma de vida en el lugar”.

En la zona existen varias disconformidades entre quienes habitan ahí: la vía y su colapso por el alto tráfico, la próxima construcción de una nueva terminal, la existencia de una plataforma de comercio y la coexistencia de otras grandes infraestructuras como supermercados, centros educativos, entre otros.

Vanegas aseguró que “si no hay un planteamiento integrado de todos los elementos que están en el sitio, la decisión sobre cómo manejar el tráfico será un parche que durará poco tiempo y eventualmente el problema volverá”. “Con esto no quiero decir que no sea necesaria esta nueva señalización, pero si esto se plantea como la solución integral, ahí es donde quizás vamos acumulando los problemas”, argumentó.

En el ingreso sur de la ciudad, en el barrio La Calera, se prevé construir una nueva terminal de transferencia por parte del Municipio de Cuenca, con el objetivo de descongestionar la actual terminal y evitar que los buses intercantonales e interprovinciales ingresen a la ciudad, y más bien conecten sus viajes a través de la autopista.



