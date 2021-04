Sinovac: estas son las características de la vacuna china contra la COVID-19

Un cargamento con 300.000 dosis de CoronaVac, la vacuna contra covid-19 de la empresa farmacéutica china Sinovac, ha arribado al Ecuador este 7 de abril para sumarse a los lotes previstos dentro del Plan Vacunarse.

El primero de dos lotes de vacunas de Sinovac tiene previsto llegar el 7 de abril Leer más

Se trata de la primera entrega que llega directamente del país asiático. Un segundo lote, con 700.000 dosis adicionales, llegaría este sábado 10 de abril, según lo anunciado por las autoridades, completando el millón de vacunas.

Ahora bien… ¿Qué es lo sabemos de este fármaco? A continuación algunos puntos importantes a considerar:

CORONAVAC ES UNA VACUNA INACTIVADA

Esta vacuna es de virus inactivado, derivado de la cepa CZ02 de coronavirus. Esto quiere decir que este virus fue cultivado, cosechado y posteriormente inactivado para evitar su replicación. Asimismo, ha sido concentrado, purificado y absorbido con hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante para el reforzamiento de la respuesta inmune.

Esta vacuna contiene al virus de forma inactivada, es decir que no puede reproducirse, por lo tanto, no se puede desarrollar la enfermedad de covid-19. (Los virus inactivados no presentan riesgos de seguridad, ya que se modifican para no replicarse y esa modificación no puede cambiarse).

La vacuna de Pfizer -la primera en llegar a territorio ecuatoriano y en suministrarse a la población- es de nueva generación y, a diferencia de CoronaVac, está desarrollada con ácido nucleico (ARN), lo que significa que en la vacuna se administra la información genética del virus.

CÓMO FUNCIONA CORONAVAC

La fórmula utiliza el virus SARS-CoV-2 inactivo y se debe administrar en dos dosis, que se administran con 28 días de diferencia.

Lo que hace la fórmula es enseñar al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.

Los creadores de la vacuna cultivaron el coronavirus y fue tratado con varios compuestos químicos que evitan la replicación del virus.

Se inyecta en el paciente para que genere anticuerpos contra el coronavirus y luche contra la enfermedad en caso de infección

SU EFICACIA Y AUTORIZACIÓN

La CoronaVac sólo ha presentado los resultados de los estudios de las fases 1 y 2, realizados en Brasil y Turquía, en los que se determinó un 50% de efectividad, en el caso de Brasil, y más de un 90%, en Turquía.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Chile, sobre la efectividad de la vacunación en este país (donde el 93% de las dosis administradas son de la vacuna de Sinovac), estima para esta vacuna una efectividad del 54%, según recoge una publicación de France 24.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que los antígenos de Sinovac demuestran “seguridad y buena eficacia”. En cuanto a la presencia del biológico al rededor del mundo, un portavoz de la farmacéutica aseguró la semana pasada que alrededor de 100 millones de dosis de su vacuna se han administrado ya en más de 20 países.

Con respecto a la duración de la inmunidad por la vacuna no hay tiempo definido ni comprobado.

Coronavirus: Razones para no relajarse durante el proceso de vacunación Leer más

Cabe destacar que esta vacuna todavía no tiene autorización de organismos de regulación sanitaria a escala mundial, como la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa. En Ecuador, su uso fue aprobado a través de la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

EFECTOS SECUNDARIOS

Efectos secundarios leves como dolor e hinchazón en el brazo inoculado, cansancio, y dolor de cabeza; tal y como ocurre en general con demás vacunas que podrían aparecer a uno o dos días después de vacunarse y deberán desaparecer a los días.

Pueden darse casos de náuseas, fiebre y escalofríos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Una de sus ventajas es que no requiere ultracongelación, sino que puede almacenarse como las vacunas tradicionales. Su transporte se debe realizar en condiciones de red frío entre 2 grados y 8 grados Celsius y su almacenamiento debe efectuarse e unidades de refrigeración.

Esta nota fue realizada con información de EFE, France 24, The New York Times y otros medios internacionales.