Fotografía cedida hoy por la fundación She Is donde aparece la representante del municipio colombiano de Santa María en el programa "Ella es astronauta", para visitar el centro espacial de la NASA en Houston, Texas.

Objetos de personalidades del mundo del entretenimiento, el arte y el deporte, como Ricardo Arjona, Don Francisco, Chiquis Rivera y Yuri, entre otros, se subastarán mañana jueves 26 de mayo en una gala en Miami a beneficio de un programa de la fundación She Is, dedicada a las niñas latinoamericanas.

Diez niñas de Ecuador cumplirán sueño de ir a la NASA gracias a fundaciones Leer más

Los beneficios de la "subasta del millón" serán usados para que más de cien niñas del programa "Ella es astronauta" puedan visitar el centro espacial de la NASA en Houston, señala un comunicado de la fundación creada por la empresaria colombiana Nadia Sánchez.

A la "Purple Gala" (gala de color morado), que tendrá lugar en el hotel The Gabriel de Curio Collection By Hilton, aliado de She Is en esta iniciativa, se espera que asistan varias personalidades radicadas en Miami.

Entre los objetos a subasta está una camisa del arquero de la selección de fútbol de Colombia David Ospina, una guitarra del cantautor colombiano Andrés Cepeda y discos de la mexicana Yuri, la española Natalia Jiménez y el guatemalteco Ricardo Arjona, enviados por los propios artistas.

También hay vestidos de gala de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, una joya diseñada por Lena o libros firmados por los conductores televisivos Don Francisco e Ismael Cala y la artista Chiquis Rivera, entre otros elementos.

La NASA posterga a 2025 el regreso de astronautas a la Luna Leer más

"She is" es una fundación sin ánimo de lucro que lleva más de seis años trabajando en cinco países de Latinoamérica (Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica) y con representación legal en Estados Unidos.

Su propósito es promover, integrar e implementar proyectos de igualdad de género, emprendimiento e innovación social, liderado por mujeres, jóvenes y niñas, con enfoque especial en zonas vulnerables y de conflicto armado o de cualquier otra índole.

Para elegir a las participantes en el programa especial "Ella es astronauta" se realizaron programas de difusión en cada uno de los cinco países donde está She Is.

Los jurados nacionales seleccionaron a las participantes.