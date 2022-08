El Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4 y el Galaxy Watch 5 están entre los equipos que se revelarán este 10 de agosto, a las 08:00 de Ecuador.

EXPRESO ha viajado a New York para el evento que se desarrollará en simultáneo en varias partes del mundo y que hasta incluye el estreno transatlántico del video plegable 'Yet to Come', de BTS.

¿Cómo ver el Unpacked?

El Galaxy Unpacked se realizará el 10 de agosto a las 08:00 de Ecuador, 09:00 de New York.

Para ver la transmisión en tiempo real existe una cantidad amplia de alternativas. La más completa es acudir al sitio web oficial de Samsung o seguirla desde www.expreso.ec.

¿Qué esperar?

• Samsung Galaxy Z Flip 4: se espera una batería más duradera, siendo esa su mayor urgencia.

• Samsung Galaxy Z Fold 4: se sabe que trae una cámara principal con un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles, un gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles que admite un zoom óptico de 3x y un zoom digital de 30x.

• Samsung Galaxy Watch 5

• Samsung Galaxy Buds Pro 2