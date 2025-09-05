Rokid Glasses: las gafas inteligentes que desafían a las Ray-Ban Meta
Con IA, traducción instantánea y cámara 4K; Rokid presenta su apuesta más ambiciosa en gafas inteligentes
Nueva apuesta para manejar el mercado de gafas inteligentes: Rokid, compañía con más de una década de experiencia en realidad aumentada presentó un modelo que combina inteligencia artificial, diseño ultraligero y funciones pensadas para un usuario conectado y en movimiento. Con ChatGPT integrado, traducción en tiempo real y grabación de video fluida, las Rokid Glasses buscan posicionarse como la alternativa más completa frente a las populares Ray-Ban Meta.
Con solo 49 gramos de peso, las Rokid Glasses destacan por su montura de aleación de magnesio y aluminio, que ofrece resistencia y comodidad. Incorporan una pantalla dual monocromática Micro LED con resolución de 480 x 398 píxeles y un brillo de 1.500 nits, lo que garantiza visibilidad incluso en exteriores.
En el centro, una cámara Sony de 12 megapíxeles permite capturar fotos y videos a 60 fotogramas por segundo, con opciones de grabación en formato 4:3 o vertical 9:16, ideal para redes sociales. La calidad se potencia con HDR, visión nocturna y estabilización de imagen.
Sonido inmersivo y control por voz
Los altavoces duales, ubicados sobre los oídos, ofrecen un sonido envolvente sin aislar al usuario del entorno. Cuatro micrófonos con reducción de ruido que activan funciones de voz para reproducir música, pausar un podcast o realizar llamadas.
La integración de ChatGPT abre un abanico de posibilidades: desde traducir en tiempo real en 89 idiomas hasta reconocer objetos y transcribir textos, todo sin sacar el teléfono del bolsillo.
Equipadas con el chip Snapdragon AR1 y un microcontrolador NXP RT600 para reconocimiento de voz, las gafas ofrecen conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. Su batería de 210 mAh alcanza hasta 10 horas de uso moderado, aunque funciones intensivas como la grabación continua reducen la autonomía a unos 45 minutos. El estuche portátil permite diez recargas y recupera el 80% de energía en solo 20 minutos.
Sistema operativo y experiencia de uso
Las Rokid Glasses funcionan con YodaOS-Master, basado en Android, que permite navegar entre aplicaciones mediante controles táctiles en la montura. Entre sus funciones más destacadas está la navegación paso a paso proyectada en la pantalla, evitando que el usuario mire el móvil mientras camina.
Con un precio de lanzamiento de $599 dólares en Estados Unidos y una oferta inicial de$499 dólares en Kickstarter, las Rokid Glasses se sitúan por encima de las Ray-Ban Meta en coste, pero apuestan por diferenciarse con más funciones y un enfoque hacia la productividad y la comunicación global.
