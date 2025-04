OpenAI pondrá marcas de agua en imágenes de IA tras auge del estilo Ghibli

La creciente popularidad de las imágenes generadas por inteligencia artificial, especialmente aquellas que emulan el icónico estilo de Studio Ghibli, ha llevado a OpenAI a dar un paso innovador para proteger su tecnología y evitar controversias legales. Según una reciente filtración descubierta en la aplicación de Android de ChatGPT, la compañía planea introducir un sistema de marcas de agua en las imágenes creadas por su modelo ImageGen, una medida que busca equilibrar creatividad, transparencia y responsabilidad.

Del encanto a la polémica: el caso Studio Ghibli, ChatGPT y la revolución de la IA Leer más

El investigador Tibor Blaho fue quien destapó esta novedad al analizar el código de la app beta de ChatGPT para Android. Él encontró referencias a una función llamada «image-gen-watermark-for-free», lo que sugiere que las marcas de agua se aplicarán exclusivamente a las imágenes generadas por usuarios de cuentas gratuitas. Por el contrario, quienes estén suscritos a ChatGPT Plus podrán disfrutar de imágenes sin estas marcas, un incentivo que recuerda a los modelos de suscripción de bancos de imágenes tradicionales.

Aunque OpenAI no ha hecho un anuncio oficial, este descubrimiento apunta a un plan estratégico que la empresa lleva tiempo gestando. De hecho, no es la primera vez que la compañía explora esta idea: ya había desarrollado un sistema similar para identificar textos generados por IA, aunque finalmente no lo implementó a gran escala.

Del furor creativo a la necesidad de protección

El auge de ImageGen, el generador de imágenes de OpenAI, ha captado la atención mundial gracias a su capacidad para producir obras visuales que imitan estéticas reconocibles, como la del célebre estudio de animación japonés Studio Ghibli. Esta fiebre creativa, sin embargo, ha puesto a la compañía en una posición delicada. La posibilidad de replicar estilos artísticos protegidos ha reavivado el debate sobre los derechos de autor y el uso justo en el ámbito de la inteligencia artificial.

Con las marcas de agua, OpenAI busca identificar claramente el origen artificial de estas imágenes para reducir el riesgo de demandas legales. Este enfoque también responde a regulaciones emergentes, como el Reglamento de IA de la Unión Europea, que exige que los contenidos generados por IA estén debidamente etiquetados.

¿Marcas visibles o invisibles?

Aún no está claro cómo se implementarán estas marcas. Podrían ser visibles, como un texto o logotipo superpuesto, o bien integrarse en el código de la imagen, siguiendo estándares que permiten una identificación digital sin alterar la experiencia visual. Este último método, similar al usado por Google en sus imágenes generadas por IA, sería más difícil de eliminar y menos intrusivo para los usuarios, aunque plantea preguntas sobre su propósito si no es evidente a simple vista.

Para los usuarios gratuitos, las marcas podrían servir como un recordatorio del origen de la imagen, mientras que su ausencia en las cuentas de pago ofrecería un beneficio a los suscriptores. Sin embargo, esto también podría incentivar a algunos a intentar hacer pasar imágenes generadas por auténticas, un dilema ético que OpenAI aún no ha abordado públicamente.

La decisión de OpenAI no solo responde a la presión legal y creativa, sino también a un contexto global donde la trazabilidad del contenido generado por IA se está volviendo imprescindible. Aunque las marcas de agua no resuelven por completo las cuestiones de copyright ni frenan el uso indebido, sí representan un esfuerzo por parte de la empresa para protegerse y adaptarse a un entorno normativo en evolución.

Por ahora, la implementación sigue en fase experimental, y su futuro dependerá tanto de la respuesta de los usuarios como de las decisiones finales de OpenAI.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO