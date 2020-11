Una especie de murciélago se enmascara para cortejar a las hembras

El cortejo o seducción con fines reproductivos tiene muchas particularidades y expresiones de lo más diversas en el mundo animal. Sin embargo, el de los murciélagos de cara arrugada machos ha dejado estupefacta a la comunidad científica.

Parte de la ceremonia de apareamiento incluye que el macho de este tipo de murciélago cuyo hábitat se ubica en Centroamérica se cubra parte del rostro con una máscara. Sí, una máscara compuesta por un exceso de piel adyacente a su cabeza.

Los detalles de este muy particular descubrimiento fueron dadas a conocer en la revista científica PLoS ONE. El artículo registra esta conducta por primera vez, según The New York Times.

Los murciélagos de cara arrugada son frugívoros o carpófagos (se alimentan de frutos), cuentan con una cabeza rodeada de pliegues de piel, acaso más particulares que su cortejo de apareamiento. Son precisamente estos retazos de piel los que emplea para cubrirse el rostro.

Pero cuando llega el momento de reproducirse, los murciélagos machos de cara arrugada emplean esta suerte de pequeñas para cubrirse la cara, como una especie de máscara, y solo dejan al aire sus pequeños ojos negros. Así será durante todo el proceso del cortejo en que se encargan de atraer a alguna hembra.

Mira el video del proceso de apareamiento de los murciélados de cara arrugada:

Cuando una hembra se acerca al macho y comienzan el acto de apareamiento propiamente dicho, el macho se quita la máscara, detalla Science News. Tras culminar con la cópula, vuelven a cubrirse el rostro.

Es preciso indicar que el comportamiento de estos murciélagos no se había registrado antes. Fue en 2018 en que se tuvieron las primeras evidencias. En ese año, dos guías forestales reportaron el hecho cerca de la localidad de San Ramón, Costa Rica. Los coautores del artículo científico se pusieron manos a la obra cuando se enteraron de ello.

“Este fue un encuentro increíblemente afortunado con estos 'seductores enmascarados' raramente observados”, dice Marco Tschapka, investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Ulm.

“No solo es una especie rara de murciélago que a muchos investigadores de murciélagos les encantaría tener en sus listas de vida, estos murciélagos estaban haciendo algo que nadie había visto antes”, agrega Bernal Rodríguez-Herrera, de la Universidad de Costa Rica en San José y autor principal del artículo.

Finalmente, el cortejo de los murciélagos de cara arrugada machos no solo incluye el enmascaramiento, sino también cánticos, silbidos que buscan llamar la atención de las hembras de su especie.

Aún hay muchas interrogantes en torno a este comportamiento: ¿por qué estos murciélagos se cubren el rostro? Hay dos hipótesis hasta ahora: con ello, los machos modulan sus silbidos o emanan olores que atraen a las hembras. Asimismo, cabe la posibilidad de que el apareamiento de los murciélagos de cara arrugada incluya que las hembras realicen una selección de entre varios machos que se congregan para llamar la atención y ser elegidos.