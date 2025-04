Miguel Pita sobre el lobo gigante: "Lo que hacemos es aproximarnos genéticamente"

El lobo gigante recreado es un híbrido experimental, no una resurrección, dice el genetista

Cachorros de lobo gigante, como este, son un avance genético, no una especie revivida, dice el experto

El genetista español Miguel Pita, reconocido por su trabajo en biología celular y su capacidad para explicar la ciencia al público general, ha abordado el reciente experimento de Colossal Biosciences, que anunció el nacimiento de cachorros modificados para parecerse al extinto lobo gigante (Aenocyon dirus). En una entrevista publicada hoy, 11 de abril de 2025, en National Geographic España, Pita ofrece una visión crítica y matizada sobre este avance biotecnológico que ha captado la atención mundial.

Un híbrido, no una resurrección

El lobo gigante, un cánido que habitó América hasta hace unos 10,000 años, ha sido recreado parcialmente por Colossal Biosciences mediante edición genética del lobo gris, su pariente vivo más cercano. Sin embargo, Pita aclara que esto no es una desextinción real: "No estamos devolviendo a la vida al lobo gigante. Lo que hemos creado es un híbrido experimental". Según el experto, los científicos han identificado y modificado genes clave, como los que determinan el tamaño y la estructura ósea, usando ADN fósil de hasta 72,000 años. Pero este proceso solo logra una aproximación, no una réplica exacta, del animal prehistórico, ya que el ecosistema y las condiciones que lo definieron han desaparecido.

El desafío ético y científico

Las herramientas que se están desarrollando pueden acabar siendo muy útiles precisamente para conservar especies vivas en peligro Miguel Pita Doctor en Genética y Biología Celular

Pita subraya que el objetivo no es resucitar al lobo gigante tal como era, sino acercarse genéticamente a sus rasgos distintivos: "Lo que hacemos es aproximarnos genéticamente". De igual forma, para Pita, el experimento es un hito técnico, pero su utilidad ecológica es cuestionable. Los cachorros, llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, muestran características como un pelaje claro y un cuerpo robusto, pero no encajan en un hábitat actual. El genetista advierte que estos híbridos podrían ser más un espectáculo que una solución.

Implicaciones para el futuro

Más allá del lobo gigante, Pita ve en esta tecnología un potencial para la conservación. Modificar genomas de especies vivas, como el lobo rojo en peligro crítico, podría aumentar su diversidad genética y resistencia. Sin embargo, insiste en la necesidad de un debate ético global sobre estos avances. Mientras los cachorros crecen en una reserva en Estados Unidos, el mundo observa un experimento que, según Pita, nos obliga a reflexionar sobre el potencial de la ciencia en reescribir el pasado

