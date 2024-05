Mejores casinos de América del Sur: el juego de azar, ¿el rey de Latinoamérica?

El azar es una de las claves de la vida. Desde el día en que una mujer se queda embarazada, la fecha aproximada de dar a luz, el día que sales del hospital, el primer día de colegio, los compañeros de clase, los gustos de los niños, la comida favorita, los deportes, mar o montaña, los compañeros de oficina, los profesores, el último metro del día, el sol o las nubes, el frío o el calor, y hasta el retraso del vuelo de tu próximo destino de vacaciones o de una simple escapada para visitar a la familia.

Cómo elegir entre los casinos online por dinero real Leer más

La vida es azar, incertidumbre, sorpresa, casualidad o causalidad. Un conjunto de factores, imprevistos e incluso circunstancias que mantienen al ser humano alerta ante nuevas puertas, vivencias y momentos por descubrir y experimentar. No es raro, pues, que el azar sea también la base del ocio y el entretenimiento. Al fin y al cabo, cuando una persona busca o pretende desconectarse de la rutina y de los quehaceres diarios, no pretende encontrar algoritmos lineales, sino factores externos que por suerte suceden de esa forma.

Esta es la explicación más empírica, según muchos analistas y expertos, del éxito de los juegos de azar, como los casinos, que son el centro del clímax del azar, ya que nunca sabes qué puede deparar la ruleta online, los slots, las tragaperras o el propio bingo. Ahí está lo bonito de la vida, pues como defendía el escritor y filósofo Eric Hoffer, “la creatividad es la capacidad para poner en orden el azar de la naturaleza”, es decir, de disfrutar de la vida sin buscar una explicación lógica, coherente y empírica, simplemente dejándose llevar.

¿De dónde vienen los casinos? La historia del juego

El casino puede considerarse como la cuna del juego, el azar, la fortuna y el éxito. La historia relata que las primeras casas de juego, que era como por entonces se las denominaba, se crearon en Italia en el siglo XVII, dando lugar a los lugares que ahora son conocidos como casinos y que se extendieron por el continente europeo ya cerca del siglo XIX, la misma época en la que se instauran en América del Sur.

Tal ha sido la trascendencia e importancia que han ido ganando los casinos en Sudamérica, que esta industria ha evolucionado de la mano de la digitalización y la tecnología, llevando el negocio del casino a todo el mundo a través de internet. Una industria muy explotada en Ecuador, donde los casinos online son una de las mayores citas de los amantes de los juegos de azar, al igual que las casas de apuestas deportivas.

Descubre los mejores juegos de casino para principiantes Leer más

Y es que no hay quien no conozca, sea usuario de estos juegos o no, la famosa ruleta americana, uno de los juegos más icónicos dentro de los casinos, y las tragaperras. Otra diferencia que hace único el juego en Sudamérica es que en Perú existe una sección específica dentro del casino para jugadores extranjeros, y en Venezuela se ha ido comercializando hasta mejorar el acceso al usuario.

Los mejores casinos de Sudamérica: lujo, fama y ocio

Para los amantes de la moda es de vital importancia conocer las previsiones meteorológicas, la temporada en la que se viaja y las últimas tendencias en moda del país o ciudad que se visita. Para los amantes de la gastronomía, conocer un top diez de restaurantes y bares de confianza de comida local y nacional es imprescindible para garantizar un viaje seguro. De la misma manera, para los amantes del azar y el juego en línea, conocer los casinos de los lugares a los que viajan es igual de importante, porque como el propio azar dice, nunca se sabe dónde puedas estar y qué puedas necesitar.

Casino Majestic: Perú

Este casino a todo lujo y confort pertenece al prestigioso Hotel JW Marriott de la cadena internacional con el mismo nombre, Marriot. Como no podía ser de otra forma, el Casino Majestic está en la capital del país, en el distrito de Miraflores. Un edificio majestuoso de cristaleras que reflejan cada rayo del sol desde que sale hasta que se pone, y que evidencia la belleza de la zona y el paisaje. Entre su amplia oferta de juegos, tiene un total de 200 tragaperras de última generación con una gran variedad de slots, y por supuesto la ruleta americana, que aunque pueda crear confusión es diferente a la ruleta francesa.

Casino Enjoy, Punta del Este: Uruguay

A pesar de que pueda sonar poco común, Uruguay también es líder en el juego de azar. El Casino Enjoy es una evolución del antiguo Casino Hotel Conrad, con la mejor ubicación de la ciudad, en la rambla de Punta del Este. En este centro el usuario puede disfrutar de más de 500 tragaperras y 75 juegos de mesa, además de una sala de póker, spa e incluso zona de restaurantes y compras.

Casino Life del Valle: México

Quien ha tenido la oportunidad de ir es consciente de que parte del atractivo de este casino reside en el cuidado estético del edificio, a medio camino entre toques vanguardistas con las últimas tendencias del mercado de diseño. Está situado en una de las áreas comerciales más concurridas y transitadas de Ciudad de México, que ofrece como extra una zona destinada a las apuestas deportivas, por lo que no solo invita a los amantes del azar, sino también a los más fanáticos del fútbol internacional.

Casino Royal Yak Hipódromo de las Américas: México

Para muchos, México es la dimensión del ocio y los juegos de azar, donde quien va gana, también en parte por el inmenso catálogo de casinos que alberga la ciudad en sí. El Royal Yak es el casino más grande de México, y expertos, jugadores y profesionales lo han consolidado como el mejor casino de América Latina, la cuna del ocio.

Con un ambiente lleno de tragaperras, zonas de póker y los juegos más típicos de América del Sur, el Royal Yak va un paso más allá, incluyendo un hipódromo en sus instalaciones, ideal para tomar algo y desconectarse de la rutina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!