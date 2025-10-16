Las baterías EcoFlow Delta Max 2000 podrían incendiarse, aquí lo que debes saber

La CPSC anunció el retiro voluntario de más de 25,000 estaciones de energía en EE. UU

El modelo EcoFlow Delta Max 2000 (EFD310) fue retirado del mercado por la CPSC tras reportes de incendios. El arreglo es una actualización de software remota.

La Comisión de Seguridad de Productos y Consumidores (CPSC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció el retiro voluntario de más de 25,000 estaciones de energía EcoFlow Delta Max 2000 (modelo EFD310) debido a un grave riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

El retiro se debe a una falla que puede provocar que el equipo se prenda fuego, y ya se han reportado seis incidentes que han causado daños materiales por un total de más de 850,000 dólares. La compañía EcoFlow Technology ha instado a los consumidores a dejar de usar el producto inmediatamente y no devolverlo al minorista, ya que la solución se realiza mediante una actualización de software gratuita.

La estación de energía portátil EcoFlow Delta Max 2000, un dispositivo de color negro y plateado con una pantalla LCD frontal y seis tomas de corriente en la parte trasera, fue vendida en Estados Unidos a través de canales minoristas en línea como Costco, Amazon y Ecoflow entre julio de 2022 y mayo de 2025, con un valor aproximado de 1,600 dólares por unidad.

El riesgo y la corrección digital



El problema que afecta a las aproximadamente 25,032 unidades vendidas en el país es una falla interna que puede provocar el sobrecalentamiento de la batería, resultando en un potencial riesgo de incendio. La fabricante, EcoFlow Technology Inc., ha confirmado la cifra de unidades afectadas y la naturaleza del riesgo.

La clave del retiro es que no implica la devolución física del producto. La CPSC y EcoFlow han detallado los pasos que deben seguir los consumidores:

Cesar el uso: Dejar de utilizar la estación de energía inmediatamente. Contactar al fabricante: Ponerse en contacto con EcoFlow Technology para obtener instrucciones. Actualización de firmware: La falla se corrige instalando una reparación gratuita en forma de actualización de la programación del equipo (conocida como firmware).

EcoFlow ha señalado que esta actualización puede obtenerse a través de la aplicación de la compañía en un teléfono inteligente y ha enfatizado que este aviso de retiro no afecta a ningún otro de sus productos.

Para aquellos consumidores que posean el modelo EFD310, la empresa ha habilitado líneas de comunicación para resolver dudas e iniciar el proceso de actualización:

Teléfono Gratuito: 833-424-4137 (de lunes a viernes, 9:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del este de EE. UU.).

Correo Electrónico: deltamax2000@ecoflow.com.

Portal Web: Se puede encontrar más información en la página oficial de EcoFlow.

El retiro de las estaciones de energía EcoFlow Delta Max 2000 por riesgo de incendio es una medida de seguridad urgente. La corrección, que se limita a una actualización digital, subraya la importancia de que los consumidores dejen de utilizar las unidades afectadas de inmediato y procedan a contactar al fabricante para evitar incidentes graves de daños a la propiedad o lesiones.

