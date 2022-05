Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo, anunció una entrevista que le significó un sueño cumplido: Bad Bunny llegaba a su canal para hablar con él junto a los cientos de miles espectadores que se dieron cita este 26 de mayo. Y, como si fuera poco, esta aparición del artista puertorriqueño significó su primera aparición en Twitch.

Nervioso. Así lo reconoció apenas saludo al artista. Pero hablar de cotidianidades les sirvió. Desde cómo resolver el estrés, sentimientos, y afinidades por los videojuegos.

50 años mas me da la celebracion de #BadBunny al hacerle un gol a Ibai :') es que es re lindoooo pic.twitter.com/PxlriiGjVu — GMARK (@thegmark_) May 26, 2022

¿Qué haces cuando estás estresado? Le preguntó Ibai a Benito. Este último, de inmediato respondió, "me jalo una paja". Comentario que desató risas y reacciones en redes sociales.

"Trato de no pensar en lo que me está causando estrés. Tengo un problema, mi mente vive más en el futuro que en el presente. Eso me genera estrés. Me voy de vacaciones y sigo pensando en lo que se viene. Debo concentrarme en lo que pasa ahora", añadió el artista.

Breve tutorial para afrontar el estrés. pic.twitter.com/X4rcZudnai — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2022

El Conejo Malo contó además sobre su crecimiento humano y reconoció que cuando cumplió 20 años sintió que la vida se le estaba yendo. "Yo pienso que la juventud está dentro de ti. La gente envejece de acuerdo a lo que vive", reflexionó el cantante. "Que si voy a hacer música cuando tenga 65 años... pues yo hago eso desde que nací. Lo haré para toda la vida, que lo publique es otra cosa. No creo que esté tirando un reggaeton a los 65", finalizó en risas.