La IA clona a una influencer para chatear con sus fans por $ 1 el minuto

Una influencer de 23 años se ha convertido en el primer clon de la Inteligencia Artificial (IA). Caryn Marjorie, quien cuenta con una comunidad de casi dos millones de seguidores en Snapchat ha lanzado 'CarynAI', un chatbot que aprovecha la tecnología API GPT-4 que clona su voz, gestos y personalidad para poder interactuar con sus fanáticos.

¿No encuentras tu teléfono? Ya hay un robot que puede ubicar donde está Leer más

La joven que usualmente publica sus fotos y videos en la red social durante el día, cuenta con un 98% de seguidores masculinos quienes constantemente le escriben y envían solicitudes.

Para conversar con sus seguidores, Caryn creó un grupo en Telegram, por el que sus fans pagan por unirse, en él que pasa alrededor de cinco horas, sin embargo no es suficiente para contestar a todos los mensajes que recibe a diario.

LEE TAMBIÉN: Esta es la lista de trabajos que sobrevivirán a la inteligencia artificial

Ahora por $ 1 el minuto, podrás chatear con CarynAI en una "experiencia de IA inmersiva" que se siente casi como hablar con la propia Marjorie.

Se estima que está en camino a ganar alrededor de 5 millones de dólares por mes. El producto ganó más de 100,000 dólares la primera semana, dada la tasa de crecimiento de este producto. Miles de fanáticos ya se encuentran en una lista de espera para acceder.

"Comencé a darme cuenta hace aproximadamente un año de que no es humanamente posible para mí comunicarme con todos estos mensajes, hay demasiados y en realidad me siento un poco mal por no poder dar ese tipo de mensaje individual. de relación con cada persona. Ojalá pudiera, pero simplemente no puedo", dice la influencer.

LEE TAMBIÉN: Google integra su IA para ayudar a redactar correos o crear imágenes

Cruz Roja muestra nueva tecnología para detectar minas antipersona con drones e IA Leer más

Si bien es cierto que con este nuevo lanzamiento se muestra que las aplicaciones de IA pueden aumentar la capacidad de una persona para llegar a una audiencia de una manera que, para los usuarios, puede parecer claramente personal, también podría mostrar lo delgadas y tenues que pueden volverse estas simulaciones de conexión humana.

"La razón por la que creé CarynAI fue porque quería curar la soledad de mi base de fans", menciona la joven. Sin embargo, Marjorie reconoce que algunos de los intercambios con CarynAI se vuelven sexualmente explícitos, aunque asegura que no quiere que eso se convierta en la característica dominante del servicio y no puede decir cuántos lo han hecho: el servicio está encriptado de extremo a extremo, lo que significa que ella no tiene acceso a las conversaciones a menos que un usuario elija compartir.

Como medida de seguridad se implementó limitar el tiempo que los usuarios pueden chatear con CarynAI, está programado para terminar las conversaciones después de aproximadamente una hora, con el fin de evitar que se vuelvan adictos.

Este es el primer lanzamiento importante de la Forever Voices.

Para seguir leyendo sin restricciones, suscríbete a EXPRESO.